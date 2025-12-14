勞保紓困貸款12/15開始申請 符合4條件最高可貸10萬

為協助勞工朋友度過農曆年前經濟困難，勞動部近日公告115年勞工保險被保險人紓困貸款，委由土地銀行於114年12月15日至115年1月2日止受理申請，每人最高可貸10萬元。

勞動部近日公告115年勞工保險被保險人紓困貸款，明天開始申請！（示意圖／中天新聞）

勞動部勞工保險局說明申請資格，被保險人同時符合4款條件者，得申請本貸款，包括「生活困難需要紓困、「參加勞工保險年資滿15年（計算至115年1月2日止）」、「無欠繳勞工保險費及滯納金」、「未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息」。

115年勞保紓困貸款明天開始申請。（圖／勞動部勞工保險局）

勞動部勞工保險局提醒，已請領老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。申辦本項貸款無需繳交任何費用；每人限申請1次，重複申請者不予受理。

申請方式有3種，包括網路、臨櫃、郵遞。應檢附文件，若完成網路申請者除外，掛號回郵信封（填妥收件人姓名、住址，並貼足郵票）、被保險人印章、未在土地銀行開立存款帳戶者，請攜帶身分證正本及正、背面影本2份，以及健保卡（或駕照）正本及正、背面影本1份、已在土地銀行開立存款帳戶者，攜帶存摺及身分證正本及正、背面影本1份。

勞工保險局說明貸款額度，本貸款總額度新臺幣200億元為原則。每人最高貸款金額新臺幣10萬元。貸款利率自撥款日起為年息2.165%，嗣後由勞工保險局報勞動部於每年1月及7月第1個營業日公告調整。還款方式，貸款期間3年，前6個月按月付息不還本，自第7個月起按月平均攤還本息。如借款10萬元，按目前利率前6個月每月需繳利息180元，自第7個月開始每月繳本息3,427元。

勞工保險局提醒，借款人請按期正常還款，以免未來保險事故發生時，保險給付遭扣減而影響經濟生活。申請人對本貸款如有疑問，請直接向土地銀行洽詢，不要委託他人代辦，以防錢財遭詐騙；本貸款直接撥入被保險人帳戶，不會要求以操作提款機辦理，請勿輕信詐騙技倆。

詳細洽詢電話可至土地銀行客服專線（02）2314-6633及其所屬分行或其委託之金融機構（土地銀行於連江縣馬祖地區無營業據點，委託連江縣農會受理），詳細電話及地點請至土地銀行網站查詢。

