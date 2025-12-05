勞保紓困貸款12/15開辦 年息2.165％須符合「3條件」

勞動部今(5)日公告115年度勞保紓困貸款，將於114年12月15日正式開辦，受理至115年1月2日截止(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕為協助經濟困難的勞工「好過年」，勞動部新一年度的勞工紓困貸款本月15日將正式開辦，凡是符合參加勞工保險年資滿期、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借過勞保紓困貸款或已繳清即可申辦，雖然今年開始受理的時間較往年提早，因此申辦期較長，至115年1月2日截止，但仍提醒有需要的勞工把握時間。

勞動部今(5)日公告115年度勞保紓困貸款，將於114年12月15日正式開辦，受理至115年1月2日截止，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。

根據勞動部試算，若借款10萬元，按目前利率前6個月每月僅需繳利息180元，自第7個月開始每月繳本息3427元。

勞動部指出，若因生活困難需要紓困申請貸款，必須留意申貸資格，包括計算至受理截止日115年1月2日為止，參加勞工保險年資滿15年、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息。

必須注意的是，已經請領老年給付、終身無工作能力的失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金的勞工，不得申請紓困貸款。

勞保局強調，為簡化申辦流程，土地銀行已提供全面e化的服務，可多利用網路申請，申請及簽約對保等作業，都可使用手機或電腦直接於線上完成，例假日也可辦理。另外，也提醒勞工貸款後務必按時還款，避免未來保險事故發生時，保險給付遭扣減而影響經濟生活。

