勞保紓困貸款12/15開辦 3年期最高可貸10萬元

年關將至，為協助勞工因應春節前的資金需求，勞動部勞工保險局將自12月15日起開辦2026年勞保紓困貸款。案件受理期限至明(2026)年1月2日止，最高可貸新台幣10萬元，貸款期間3年，並全面支援線上申請，讓有需要的勞工能在農曆年前獲得財務支持。

本次紓困貸款委託土地銀行辦理，延續近年推動的e化流程，民眾無須臨櫃即可完成所有步驟。勞工透過手機或電腦便能完成線上申請、簽約及對保，即使在例假日也能操作，大幅降低申辦門檻與時間成本。除了線上申辦，也保留臨櫃及郵遞方式，提供更多彈性。

貸款條件方面，年利率目前為2.165%，採3年期規畫，並比照往例採「先付息、後本息」方式。借款人前6個月只要按月繳納利息、不須還本金；自第7個月起再按月平均攤還本息。以貸款10萬元為例，依現行利率試算，前6期每月利息約180元，第7期起每月本息約3,427元。貸款經核准後，約7個工作天即可完成撥款。

勞保局提醒，申貸者須符合3大核心資格，第1是計算至明年1月2日止，勞保年資須滿15年；第2是無欠繳勞保費或滯納金；第3是未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸但已全數清償本金與利息。符合條件者即可申貸，不受職業類型或所得限制。

另外須注意部分情形不在受理範圍內，包括已請領勞保老年給付、終身失能給付，或已請領勞工保險補償金者，依法皆不得申請本次貸款。勞保局建議，民眾申辦前先確認自身資格，以免因資料不符而影響審核時程。

勞動部指出，農曆年前的生活支出、家庭計畫與臨時性開銷較多，紓困貸款即是為了幫助勞工度過財務壓力較重的期間。由於申辦期程只有大約2週的時間，有需求的勞工宜及早提出、加速核貸，並順利在年關前取得資金。

勞保局提到，貸款給予短期資金周轉，但借款人仍須按時繳款，以免因逾期導致未來申請勞保給付時遭扣減或影響權益。呼籲民眾掌握自身財務狀況，避免因為延遲還款而衍生額外利息或信用不良紀錄。

