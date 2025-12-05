勞保紓困貸款15日開辦 每人最高可貸10萬元

（中央社記者吳欣紜台北5日電）勞動部勞工保險局今天宣布，115年勞保紓困貸款將於15日開辦，只要參加勞保年資滿15年，每人最高可貸新台幣10萬元，欲申請勞工只要使用手機或電腦就能直接申辦。

勞保局表示，勞保紓困貸款每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息，符合申貸資格者可透過網路、臨櫃或郵遞等方式申請。

為協助勞工度過農曆年前經濟困難，勞動部今天公告115年勞工保險被保險人紓困貸款，將委由土地銀行於15日開辦至明年1月2日止。

至於申請資格，勞保局表示，只要是參加勞工保險年資滿15年（計算至受理截止日明年1月2日止）、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息。

不過，若是已請領老年給付、終身無工作能力的失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。

勞保局說，為了簡化申辦流程，土地銀行已提供全面e化的服務，勞工可多利用網路申請，只要使用手機或電腦就能直接在線上完成申請及簽約對保等作業，例假日也可使用。

勞保局也提醒，勞工貸款後務必按時還款，避免未來保險事故發生時，保險給付遭扣減而影響經濟生活。

勞保局指出，詳情可洽土地銀行客服專線（02）2314-6633及其所屬分行或其委託金融機構；土地銀行於連江縣馬祖地區無營業據點，委託連江縣農會受理；或電洽勞保局服務專線（02）2396-1266。（編輯：黃名璽）1141205