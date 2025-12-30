勞保負債逾13.5兆 政府負最後責任

立法院30日院會三讀通過「勞工保險條例部分條文修正草案」，讓政府撥補預算挹注勞保基金法制化，立委陳菁徽（左起）、廖偉翔、林國成在議場內拿標語拍照留念。（姚志平攝）

立法院會30日三讀修正通過《勞工保險條例》部分條文，將政府撥補法制化，明定勞工保險的財務由中央政府負最後支付責任，且中央主管機關應至少每3年檢討保險財務。綠委王正旭強調，政府改革不會停步，法案通過是責任的開始；國民黨立委廖偉翔則示警，若政府只是年年撥補，不積極推動勞保實質改革，仍舊無法真正解決問題。

依最近一次勞保基金普通事故精算報告指出，若不啟動年金改革，勞工保險將於2031年破產，且截至今年6月底，勞保潛藏負債已暴增至逾13.5兆元。全國產業總工會理事長戴國榮表示，雖然撥補法制化，但未明訂金額或比例，且政府財政狀況不佳時可能會減少或甚至不撥補，幫助恐有限，但他則贊成勞保比照公教保險、國民年金等把最終給付責任入法。

廣告 廣告

三讀條文將政府撥補法制化，增訂勞工保險基金來源包含政府撥補的金額、其他財源挹注及相關收入。此外，勞保條例修正施行後，由中央主管機關依政府財政及保險財務狀況，每年編列預算撥補；遇當年度保險費收入少於保險給付支出的情形，中央政府應有適當經費撥入或補助。

廖偉翔表示，將「最後支付責任」入法只是最基本的保障，不代表勞保問題已完全解決，行政院必須提出更完整、更前瞻的改革方案，若政府只是年年編預算撥補，不願正面處理制度本身的缺口，只會讓國庫負擔愈來愈重。

但戴國榮認為，勞動部長洪申翰任內應該不會啟動年金改革，只要一啟動勢必成為眾矢之的，且2026年就要舉行地方選舉，「更不可能觸碰此議題」，畢竟要年金改革勢必會討論減少給付，勞工勢必不滿，調高費率則雇主反彈聲音更高，建議要討論勞保年改應一併把勞工退休金制度一併研議。

勞動部說，勞工保險為我國重要社會安全制度，修法定明勞工保險財務，由中央政府負最後支付責任，並納入至少每3年定期檢討保險財務機制，以保障勞工老年基本經濟生活安全。未來也會積極爭取以不低於過去年度撥補金額，續編預算挹注勞工保險基金，並搭配多元投資，以增加基金收入，確保勞工保險制度穩健運作。

但日前媒體詢問民國115年工作項目中有無包括勞保年改或相關溝通，洪申翰並未正面回應僅說，會持續爭取不低於往年的撥補，若是涉及勞保改革或制度調整會特別小心。