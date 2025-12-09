勞保退休金年資明年異動？傳未滿25年「沒得選」 報告釋疑月領、一次領差距

​停砍軍公教年金成為立法院本會期朝野攻防焦點，而攸關一般勞工退休金的「勞退新制」上路自2005年7月上路至今屆滿20年，據勞保局統計，勞退新制已讓超過165萬名勞工領到退休金，遠超舊制。退休金究竟「一次領」或「按月領」哪個划算，一直是許多人討論的話題。但近日，網路流傳影片聲稱，自明（2026）年起勞保年資必須滿25年，退休後才能選擇一次領或按月領老年給付；未滿25年年資者，只能選擇「一次領」，台灣事實查核中心對此發布調查報告說明。

​根據勞保局規定，民國51年（1962年）以後出生的勞工，申領老年年金的法定年齡為65歲，只要勞保年資滿15年以上即可請領，若想在60歲以前就離開職場，可選擇在60歲時提前申領，但必須承擔減額給付。調查報告顯示，近期傳出有內部消息曝光，指「2026年勞保將重新計算」影片，內容聲稱勞保基金將於2028年破產，為延後破產時間，2026年將有重大改變，未來只有勞保年資滿「25年」的人，才可同時選擇一次領與按月領，否則只能選擇一次領，勞保退休金恐怕折半，另外也有類似版本的傳言在網路上流傳。

滿15年即可選擇，哪種較划算？勞保局：一般推薦月領

對此，事實查核中心指出，傳言所稱的「勞保退休金」，實際名稱為「勞保老年給付」，是為了保障勞工老年的社會保險制度，只要保險年資滿15年或符合法定申請年齡，勞工離職後就可提出申請；而保險年資滿15年可以選擇按月領（年金給付）或一次領（一次金給付），年資未滿15年只能選擇一次領。至外界關注的按月領或者一次領何者比較有利？勞保局提供試算服務，讓勞工依據自身情況選擇，通常來說，由於國人平均壽命達80歲，不論勞保局或者地方政府都比較推薦按月領，依據地方工會試算，兩種方案領取的金額可能差距一半。

勞保基金何時破產？最新精算報告延後至2031年

事實查核中心指出，經向勞動部查證，並未所謂2026年起可能將保險年資門檻由15年提高到25年的規劃，現行《勞工保險條例》修法是針對勞保基金財務狀況，希望法律明定「政府負最後責任」，保障基金不破產，但修法跟保險年資無關；於《勞工保險條例》第58條中規範保險年資規定，但經檢視立法院提案紀錄，官方並無針對此條文提出修正案，僅有多位立委提出修法，但僅針對「申請年齡」做修正，並未觸及保險年資，勞動部也澄清，目前並無提高勞保年資的規劃。事實查核中心還提到，至於稱勞保基金將在2028年破產，此為過時資訊，依據勞動部最新精算報告，勞保基金將在2031年破產，3年前的精算報告才稱在2028年破產。

