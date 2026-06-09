勞保退休金怎麼領最划算？月進帳4萬元人數曝光 一鍵查詢投保年資、老年年金

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勞工保險（勞保）是台灣勞工最重要的社會保險制度之一，涵蓋生育、傷病、失能、死亡及老年等給付項目。其中，老年年金是許多勞工退休後最主要的退休保障來源，年金給付金額則依投保薪資及保險年資計算，年資越長、投保薪資越高，退休後可領取的年金也越多。勞工保險局（勞保局）今（9）日在臉書針對「勞保中斷多年，還能請領老年給付嗎？」進行說明，表示「只要參加過」，只要達到法定請領年齡即可申請；此外，勞保局也提到「怎麼領最划算？」

老年年金怎麼領最划算？法定年齡65歲參考「投保年資」

勞保局今在貼文中強調，只要曾經參加過勞工保險，不論中斷投保多久，到達法定請領年齡後，均可提出老年給付之申請。至於民眾關心的「怎麼領最划算？」勞保局給出以下攻略：

累計滿15年者： 可以選「按月領」年金，活到老領到老

未滿15年： 請領「老年一次金」

至於幾歲可以領？勞保局表示，​自2026年起，老年給付之法定請領年齡已調整為65歲。若想查詢個人勞保年資，以提早規劃退休生活，則可以透過「勞保局e化服務系統」查詢個人投保資料及年資。

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勞保是什麼？投保人數有多少？

勞保是台灣最主要的社會保險制度，根據勞保局最新統計顯示，2026年3月底勞保投保人數約1048.7萬人；若往前一年觀察，2025年4月底勞保被保險人數為1050萬7754人；換言之，目前全台約有9成左右就業人口參加勞保；就業人數上，根據行政院主計總處公布的最新人力資源調查，2026年4月全台就業人數約1163.2萬人，較去年同期增加約2.7萬人，​但由於軍公教人員、部分自營作業者、雇主及未納保勞工等不在勞保涵蓋範圍內，因此勞保投保人數與總就業人數並不完全相同。

老年年金領多少？請領人數破200萬大關

老年給付方面，根據勞保局數據，去（2025）年全台共有201萬5310人領取勞保老年年金，首度突破200萬人大關；平均請領年齡為61.51歲，平均投保年資30.08年，平均投保薪資3萬8119元，平均每月領取老年年金1萬9312元；若以性別區分，男性平均月領2萬632元，女性平均月領1萬8212元。然而，給付金額觀察，月領不到2萬元者共有107萬9226人，占所有老年年金請領者53.55%；其中近20萬人月領甚至不到1萬元；相較之下，月領超過4萬元者僅8348人，占比不到0.5%。

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