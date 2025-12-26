勞保退休金115新制上路！請領資格是什麼？可以領多少？能和勞退同時申請嗎？

勞保退休金新制上路，欲請領的民眾請留意！民國115年元旦起，勞保退休金（勞保老年年金）請領門檻再提高，必須年滿65歲才能請領全額勞保老年年金，這也是現行法規最高法定年齡上限。究竟勞保退休金是什麼？誰有資格請領？又有哪些請領方式呢？跟著Yahoo新聞編輯室一起掌握。

民國115年元旦起，勞保退休金（勞保老年年金）請領門檻再提高，必須年滿65歲才能請領全額勞保老年年金，這也是現行法規最高法定年齡上限。

勞保退休金是什麼？和勞工退休金差在哪？能同時請領嗎？

勞工退休後的經濟生活保障，包含「勞保退休金（勞保老年年金）」以及「勞工退休金」，根據勞動部勞工保險局的解釋，兩者是不一樣的、互相獨立的制度，只要符合請領條件，兩種均可申請。

看更多》 勞退是什麼？勞退自提有哪些好處？和勞保差在哪？

勞保退休金「月領」申請資格？可以領多少？

勞保老年年金給付為「月領」，請領條件則有三種，只要符合以下其中一項，就可以申請。

1. 年滿「法定請領年齡」，勞保年資合計滿15年，並辦理離職退保

勞保年金制度於民國98年開辦時，請領全額年金的法定年齡為60歲，但考量勞動年齡遞延及年金請領狀況，設有逐步延後領取機制。自第十年開始調整，民國107年提高至61歲，之後每兩年提高一次，直至民國115年達上限65歲。

換言之，民國46年次前的勞工，請領全額年金的法定年齡為60歲，最早55歲可請領減額年金；民國47年次勞工，請領全額為61歲，最早56歲可請領減額年金，以此類推；民國51年次後勞工，一律都是65歲才能請領全額。特別的是，勞保退休金設有彈性制度。符合請領年齡者，可自行選擇是否在前後5年提前領或延後領。

2. 擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作（如高壓室內作業、潛水作業），合計滿15年，年滿55歲，並辦理離職退保

3. 勞保年資未滿15年，但併計國民年金保險年資滿15年，於年滿65歲時，得選擇請領勞保老年年金給付

給付金額有兩式，一為「平均月投保薪資x保險年資x0.775%+3000元」，二為「平均月投保薪資x保險年資x1.55%」，兩者擇優計算。進入勞保局「老年年金給付」網站，輸入出生年度、預計退休年齡、最高60個月之平均投保薪資、參加保險年資等資訊，即可線上試算。根據勞保局的說法，年資越久，能領越多。若有提前或延後領取，金額則會相應增減。

假設某人民國80年出生，自25歲投入職場，預計於65歲退休，參加保險年資為40年，最高60個月之平均投保薪資為4萬元，若無提前或延後退休，透過網頁試算，會得到兩個金額。第一式計算金額為1萬5400元，而第二式計算金額為2萬4800元。以擇優發給的原則來說，某人65歲退休後，每個月可領到2萬4800元。

至於上述「平均月投保薪資」，依據加保期間最高60個月之月投保薪資平均計算。而每延後退休1年，依計算之給付金額增給4%，最多延後退休5年、增給20%；每提前退休1年，給付金額減給4%，最多提前退休5年、減給20%。

勞保退休金一次領申請資格？可以領多少？

勞保老年一次金給付為「一次領」，適用於民國98年以後參加勞保者，達「法定退休年齡」（民國115年起為年滿65歲），但年資合計未滿15年，並辦理離職退保者。

給付金額＝平均月投保薪資×給付月數。平均月投保薪資，按加保期間最高60個月的月投保薪資平均計算；參加保險未滿五年者，按其實際投保年資之平均月投保薪資計算。

保險年資合計每滿1年，按其平均月投保薪資發給1個月。保險年資未滿1年者，依其實際加保月數按比例計算；未滿30日者，以1個月計算。逾60歲以後之保險年資，最多以5年計。

勞保一次請領老年給付申請資格？可以領多少？

僅限民國98年以前參加勞保者，符合以下資格，得選擇申請一次請領老年給付：

年資合計滿1年，男性年滿60歲、女性年滿55歲退職者。

年資合計滿15年，年滿55歲退職者。

同一投保單位年資合計滿25年退職者。

年資合計滿25年，年滿50歲退職者。

擔任具有危險、堅強體力等特殊性質工作，年資合計滿5年，年滿55歲退職者。

轉投軍保、公保符合勞工保險條例第76條，保留勞保年資規定退職者ㄒ

給付金額＝平均月投保薪資×給付月數。平均月投保薪資，按退保前3年之實際月投保薪資平均計算；參加保險未滿3年者，按其實際投保年資的平均月投保薪資計算。

保險年資合計每滿1年，按其平均月投保薪資發給1個月；保險年資合計超過15年者，超過部分，每滿1年發給2個月，最高以45個月為限。被保險人逾60歲繼續工作者，其逾60歲以後之保險年資，最多以5年計，合併60歲以前之一次請領老年給付，最高以50個月為限。而保險年資未滿1年者，依其實際加保月數按比例計算；未滿30日者，以1個月計算。

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞、沈孟燕

