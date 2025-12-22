勞保連9年入不敷出 2031年瀕臨破產風險

人口結構快速老化，使得勞保財務狀況不斷惡化。根據勞保局最新統計，今(2025)年前9月勞保普通事故保費收入與實際給付相抵後，出現約524億元短絀，已逼近去(2024)年全年660億元赤字的規模，顯示勞保收支失衡情況未見改善，今年可能為勞保連續第9年當年度入不敷出。

若從整體結構觀察，勞保給付端成長速度已明顯超越保費收入。今年前9月，勞保普通事故應計保費約3,923億元，但實際保險給付金額為4,447億元，兩者差距擴大。其中，老年給付金額高達4,056億元，不僅占整體給付大宗，規模更已超越同期保費收入，成為勞保財務失衡的關鍵因素。

高齡化趨勢加速推升給付壓力，內政部日前公布的人口統計顯示，11月出生人數再創歷史新低，65歲以上人口占比已達19.99%，距離「超高齡社會」的20%門檻僅一步之遙。隨著退休人口增加、請領老年年金人數上揚，加上近年通膨因素推動年金給付調整，勞保支出規模呈現結構性上升。

回顧過往，勞保自2017年首度出現當年度收支失衡，當年短絀272億元；此後赤字成為常態，2018年至去年缺口分別為250億元、223億元、482億元、284億元、382億元、441億元及660億元。今年前9月短缺524億元，全年赤字規模仍有進一步擴大的可能。

為維持制度運作，政府近年透過撥補支撐勞保財務。自2020年起以公務預算挹注勞保基金，2020年至2022年分別撥發200億元、220億元及300億元；2023年起，則改採公務預算搭配特別預算方式，當年合計撥補550億元。自去年起，年度撥補金額進一步拉高，每年皆逾1,000億元。去年至2026年規畫補貼金額均為1,300億元，其中2026年仍待立法院審議，若全數通過，7年累計撥補金額高達5,170億元。

在政府連年撥補下，勞保基金短期尚能維持水位。依勞動基金運用局今年10月公布資料，勞保基金規模仍約1.2兆元，整體帳面仍有節餘，足以支應近年老年給付需求。不過，依最新精算報告評估，即便有撥補與投資收益挹注，勞保財務結構仍未根本改善，預測在現行制度下，基金將於2031年面臨用罄風險。

隨著人口老化速度加快，勞保收支缺口是否逐漸擴大，已不僅是單年度赤字問題，而是攸關制度永續的長期課題，後續如何在給付、費率與財源結構間取得平衡，仍有待政策進一步調整。

