勞保＋勞退可以月領6萬元？專家曝40歲後「2關鍵動作」就能達標

​不少勞工一提到退休後想靠勞保與勞退合計月領6萬元，第一時間往往直覺認為「不可能」。不過，事實上只要策略正確，這並非遙不可及。有媒體報導指出，根據勞動部最新統計，多數勞工實際請領勞保老年年金的年齡，明顯早於法定65歲，其中「63歲請領」被視為兼顧折扣幅度與時間價值的關鍵選項；再搭配40歲起自提6%的勞退新制，透過長期複利累積，退休後可月領6萬元。​

若想在退休後僅靠勞保與勞退就達到每月6萬元的被動收入，關鍵其實只有兩個：「第一是勞退新制及早自提，第二則是勞保老年年金盡量在63歲之後請領」。根據《鏡週刊》報導試算指出，以勞退新制試算為例，若勞工在40歲時，勞退專戶已累積50萬元，並開始自提6%，在投保薪資60,800元、勞退近10年平均投報率6.97%、薪資零成長的假設下，至60歲時帳戶可累積約561萬元。若選擇月領，退休後每月可領約40,650元。

勞保年金幾歲請領？ 平均請領年齡落在61.42歲 ​

再從勞保方面來看，勞動部統計顯示，2024年勞保老年年金的平均請領年齡僅61.42歲，其中男性為61.61歲、女性為61.27歲，明顯早於法定退休年齡。進一步觀察年齡分布，60至64歲請領者高達104.7萬人，占比最高，顯示多數勞工仍偏好提早退休；但也因平均投保年資僅29.9年，導致退休後的勞保年金給付普遍偏低，平均月領約1.9萬元。

廣告 廣告

報導也提到，勞保老年年金的法定請領年齡正逐步提高，今年已須年滿65歲，才能避免給付被打折。面對制度調整，「何時請領」成為影響退休現金流的關鍵抉擇。事實上，勞保存在一個被視為「請領黃金年齡」的時間點，也就是63歲。以投保年資30年、平均投保薪資45,800元為例，若在63歲請領勞保老年年金，月領金額約為19,593元，雖較65歲請領少約8%，但能提早兩年開始入帳，在折扣幅度與時間價值之間取得相對平衡。

綜合上述試算，勞保老年年金月領19,593元，加上勞退月領40,650元，兩者合計約60,243元。換言之，退休後月領6萬元並非高不可攀，而是取決於兩個關鍵決策：勞保是否選在63歲請領，以及勞退是否及早自提6%。對仍在職的中壯年勞工而言，退休規劃不該等到最後一刻才開始，而是從40歲起，就能善用制度設計，為自己逐步打造穩定且有尊嚴的退休現金流。

更多風傳媒報導

