勞保、災保都沒有！民視八點檔替身墜地重傷 勞長洪申翰終於發聲了

關心電影《世紀血案》的貼文被網友罵爆後，洪申翰昨晚發文說明民視八點檔《豆腐媽媽》替身墜地職災案的調查進度。（資料照，鏡報董孟航）

民視八點檔《豆腐媽媽》日前拍攝發生嚴重意外，37歲替身演員蘇德揚不慎墜地重傷，事故影片震驚網路，影視工作者職安議題引發關注。直到昨晚（7日）勞動部長洪申翰終於針對此事發聲，表示經過確認，替身演員勞保、災保皆無，勞動部已確定開罰，後續會跟文化部、影視界、工會研議如何強化管理高風險拍攝作業的安全防護及預防，落實相關防護機制。

洪申翰昨日在社群發文，表示一想到電影《世紀血案》可能重構歷史，他就無法停止地翻來覆去難以入眠。貼文一出引來網友群起砲轟，批評他身為勞動部長，民視替身墜地意外、各種職場霸凌案都不見他第一時間發文關心，反而比較在乎政治議題，「民視員工意外案 你有難以入眠嗎？」「民視演員出事，你連出聲都沒有，一個電影，你睡不著…」「奇怪 醫護過勞、職場80案、民視臨演出意外、就安基金亂花 從沒看過你發文難以入眠」「從謝宜容案、三粒性侵、到民視工安，請問部長睡得好嗎？」

廣告 廣告

或許是查覺到網友們的怒火，洪申翰昨晚再度發文，說明民視八點檔《豆腐媽媽》替身墜地職災案的調查進度。洪申翰首先強調，勞動部的態度非常清楚，「有違法就開罰」沒有模糊空間，表示這起職災意外經地方政府檢查，的確已經是「未確實採取防止勞工因墜落而致遭受危險之措施」，違反職業安全衛生設施規則第224條第2項規定，將依《職業安全衛生法》裁罰；是否還有違反其他職安法的規定，目前正積極調查。

洪申翰也指出，經過確認，受災的替身演員目前「沒有投保勞工保險及勞工職業災害保險」，因為牽涉到賠償責任的認定，雙方勞動關係正由桃市勞檢處釐清。

洪申翰表示，勞動部曾和台北市電影戲劇業職業工會合作，訂定「影視業職業災害預防指引」，目的是協助雇主強化作業風險評估、安全防護及緊急應變。但在這起職災案件後，勞動部認為需要進一步檢討，必須更加落實影視拍攝作業的風險管理與防護機制。

所以他已經聯繫文化部長李遠，接下來勞動部跟文化部會盡快邀集影視界和工會來研議，針對高風險拍攝作業的安全防護和預防，應該要提出強化管理的措施。他強調勞動部會持續密切的追蹤此案，也會跟地方政府盡力給予這位受災工作者最大的協助。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

《豆腐媽媽》替身半夜痛醒！家屬淚訴「腦如脆弱豆腐」 勞動部出手開罰

《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片曝光！ 頭重擊水泥地...工作人員尖叫

「一句對不起都沒有」八點檔《豆腐媽媽》拍戲爆墜落意外 家屬PO出演員急救照無助訴經過