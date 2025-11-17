勞保120年恐破產！藍綠都喊撥補入法 勞動部卻不提案惹議（示意圖/本報資料照）

根據最近一次精算報告，若不啟動年金改革，勞保基金將在民國120年破產，多位藍委提案修正《勞工保險條例》將勞保撥補法制化，並明定勞保的財務由政府負最後支付責任。綠委則表示，政府持續撥補，也喊出國家在、勞保不會倒，勞動部卻不願意提出自己的修法版本展現態度，僅在草案審查時表達贊同、附和，相當不負責任。

民進黨立委楊曜表示，勞保撥補法制化、政府負最終給付責任，不分黨派立委均有共識，然即便民進黨政府先喊出國家在、勞保不會倒，也持續撥補，勞動部仍不願意提自己的修法版本，相當不負責任，他也感到非常失望。

他強調，自提版本是表態，審議的時候表達贊同只是附和，勞動部同意撥補入法、政府負最終支付責任，卻不提修法，認為審查時表達贊同，就是勞動部的立場，那要這行政團隊幹嘛？

勞動部長洪申翰指出，同意撥補、政府負最終支付責任入法，對於檢討勞保財務的時間點跟檢討時間區段也有看法，都會在法案審議時表達勞動部看法，勞動部也會逐年向行政院爭取越來越高的撥補金額。

楊曜則說，民進黨在國會弱勢已經1年半，若勞動部不提自己的修法版本，到時候通過的條文就是立委的版本，由跨黨派立委體現照顧全國勞工的決心，既然執政黨團隊在意，就必須要有作為。

他提到，根據民調，37％民眾認為普發1萬元立法院給的，只有22％認為來自行政院，很多事情不是自己想、自己對就是結論，若還要一直活在全面執政的時代，他也沒辦法。

