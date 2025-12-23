勞保2026調高至65歲！「提早5年」可領 專家揭最划算領法

圖／TVBS

勞保請領年齡將於2026年調高至65歲，民眾正積極規劃退休策略以因應政策變化。上班族Amy已投入股票、ETF及基金投資五年，希望60歲時一次領取勞保金再投資，為退休生活做準備。專家指出，雖然法定請領年齡將提高，但民眾可選擇提前或延後領取，每提前一年減領4%，最多提前5年；延後領取則每年增加4%，最多增加20%。根據統計，2024年國人平均壽命達80.77歲，退休金規劃更顯重要。

上班族提早布局退休金，主動型ETF夯。圖／TVBS

上班族Amy分享她的投資理財習慣，表示平常上班前會先關注美股動態，並投資主動型ETF。她五年前開始進行投資理財，為未來退休生活預做準備，包括購買股票及定期定額投資ETF與基金，希望增加被動收入。Amy表示她計劃60歲時一次領取勞保年金，而非按月領取，因為她認為可以將這筆錢再進行投資，不僅能在退休時獲得更多金錢收入，也能兼顧身心健康。

廣告 廣告

根據政府最新規定，從2026年開始，勞保老年年金的法定請領年齡將再提高1歲到65歲，也就是民國51年以後出生的民眾，必須年滿65歲才能領取勞保退休金。許多民眾關心提早退休的可能性以及勞保最划算的領取方式。人力銀行人資長江錦樺解釋，制度上允許民眾在法定年齡前提前領取，或延後領取。提前每一年會減少4%，最多可提前5年；若延後領取，每增加一年則增加4%，最多可增加20%。

2024年國人平均壽命為80.77歲，比前一年增加0.54歲。如果同一年入職繳勞保、薪資相同的受薪階級，在62或63歲時辦理退保，可以停止繳納保費，比65歲再請領能多領幾年時間。不過台大國發所教授辛炳隆強調，如果65歲請領並選擇月領方式，只要領到80歲，仍然是領取金額最多的選項。辛炳隆表示，若60歲不領而繼續加保，勞保年資會持續累積，每增加一年勞保年資，每月領取金額會增加1.55%。因此，65歲才開始領取的人，不僅避免了提前領取的減額，還能因年資累積而增加領取金額。

勞保勞退雙軌並行，專家籲提高自提比例。圖／AI生成

退休金除了勞保外還包括勞退基金，來自不同帳戶。辛炳隆建議，除了思考年金請領方式外，更重要的是提高自提比例。他舉例說明，假設70歲退休時個人帳戶包含雇主提撥、自己提撥及投資報酬共有200萬或300萬，平均餘命還有20年，可以計算每月能領取的金額。

無論選擇早領或晚領，專家建議民眾應依照自身財務狀況及早做好理財規劃，才能讓晚年生活從容應對。

更多 TVBS 報導

逾8成勞工不自提退休金 多元規劃求保障

全台過半勞工「月退不到2萬」 勞動部允評估

投資年齡決定策略 專家：30歲前適合股票 40歲後買債券更穩

30萬保費＋160萬給付全沒！勞保這錯誤千萬別犯

