勞保2031年破產？政院火速修法但財務檢討2028年才出爐

行政院會20日通過「勞工保險條例」第66條、第69條修正草案，將政府撥補法制化，明定勞工保險財務由中央政府負最後支付責任，且至少每3年檢討財務狀況。然而根據2025年勞工保險普通事故精算報告，若未啟動年金改革，勞保基金將在2031年破產，意謂若勞保條例2026年上路，首份勞保財務檢討恐怕要到2028年才出爐，距離破產僅剩3年時間。

勞保財務檢討須等到2028年才出爐。（圖／中天新聞）

行政院長卓榮泰表示，勞工保險是勞工重要的退休保障制度之一，為穩定基金流量，政府自民國109年起逐年編列預算撥補勞保基金，撥補金額持續增加，至今已高達5170億元，搭配多元投資，基金已達1.2兆規模，顯示政府撥補對勞保財務有正面助益。卓榮泰指出，此次修正將政府現行每年撥補作法及負最後支付責任的立場入法明定，展現政府確保勞保制度穩健運作的決心與承諾。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

修正要點主要包括兩項，首先是將政府撥補列為勞工保險基金來源，明定中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況每年編列預算撥補;其次，勞工保險財務應由中央政府負最後支付責任，至少每3年檢討保險財務。該法案將送請立法院審議，勞動部將與立法院朝野黨團溝通，早日完成修法程序。

針對是否考慮調整多年沒變動的勞保投保級距，勞動部長洪申翰表示，需要綜合考量級距調整可能對勞保財務的影響。立法院17日審查「勞保條例」修正案時，政院尚未提出對案，19日晚上臨時更新議程新增「勞保條例」修正案，並在20日院會火速通過。

行政院發言人李慧芝。（圖／資料照）

行政院發言人李慧芝解釋，勞動部討論已久，而行政院議程會視討論狀況滾動式調整議程。洪申翰也指出，勞動部與行政院一直有在研議相關修法事宜。政府自民國109年起逐年編列預算撥補勞保基金，撥補金額持續增加，為維持勞工保險基金流量提供穩定支持。

