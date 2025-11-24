勞保2031破產危機？洪申翰掛保證：不會倒！政府負最終責任入法、民進黨2020年執政至今已撥補5170億

勞動部長洪申翰接受黃暐瀚訪問時，針對勞保財務問題與2031年破產危機做出回應。面對勞保潛藏負債今年6月突破13兆5632億、短短一年增加1.7兆的質疑，洪申翰明確表態「不會讓他倒」，並說明政府已於上週通過修法版本，將政府負最終責任與撥補法制化入法。

勞保潛藏負債破13兆有破產危機？洪申翰解釋潛藏負債意涵

黃暐瀚指出，勞保潛藏負債今年6月已突破13兆5632億，短短一年內增加1.7兆，詢問「勞保為什麼會一下子增加那麼多的潛藏負債？勞保會不會倒？勞保是不是2031年就會有這個破產危機？」

洪申翰解釋，「其實在很多國家的這種公共的社會保險的年金裡面，其實都會有潛藏負債，那其實潛藏負債它是因為這個我們的保費並沒有足額繳交，所以其實累積下來的」。他表示，「在勞保的財務問題上面，可能還是主要是要去看他目前累積的基金的水位」。

勞保基金水位1.2兆創新高 投資獲利助攻

洪申翰說明，「整體的勞保的基金的水位，也因為這幾年政府持續的有撥補，那也包括基金投資的效益也很不錯」。他指出，「去年投資的效益是大概16%、17%，那今年到目前為止可能有7%、8%」，並表示「因為今年上半年有那個關稅的因素，那但是下半年8月9月其實又拉上來很多」。

他透露，「目前基金的水位是累積到一兆2000億以上，那這當然也是創了歷史的新高」。不過洪申翰強調，「這樣講的意思並不是說，所以就對接下來基金的財務就很樂觀，就覺得一定都沒有問題」。

勞保條例修法 政府負最終責任入法 撥補法制化

洪申翰表示，「在上週其實在行政院會通過了接下來勞保條例修法的這個行政院的版本裡面，我們也希望能夠把這個政府要來負勞保的最終責任給入法，那也包括把撥補跟法制化來入法」。

他強調，「這當然也都代表是政府其實對於勞保財務去支持的一個決心，而且負責任的態度」。洪申翰說明，「因為過去的確政府也是說我們會負責任、我們會負責任，那現在是把最終責任的部分直接寫到勞保條例裡面去，那這代表這是一個態度上面的展現」。

民進黨2020執政至今已撥補5170億 明年再撥1300億

洪申翰指出，「從民進黨政府從2020年開始到現在，其實我們累積的撥補的金額已經超過5170億了，加上明年的預算的話」。他表示，「這是過去沒有的，所以其實我們也花很多力氣，在國家有財政盈餘的時候，盡力的來支持這個勞保的財務，因為這涉及到一千萬的勞工朋友的權益」。

談到明年撥補金額，洪申翰透露「明年是1200（億），再加上特別預算100億，所以其實也1300（億），所以也超過了1000億」。

反對固定1000億入法 洪申翰：財政紀律法不允許固定金額 但每年都超過1000億

黃暐瀚詢問勞動部是否支持撥補入法但不支持固定金額時，洪申翰回應「有些版本目前提比方說那撥補一年要1000億，那第一個這個把金額給定死，有時候對未來比較沒彈性，第二個其實最主要的原因是因為我們有個財政紀律法，那財政紀律法的第七條有明定，接下來的一些這個修法的法條裡面，不能夠有固定的金額，主要是這個原因」。

他說明，「事實上我們現在每年撥補的金額也超過1000億」，並強調「我們基本上都希望每年再爭取這個比去年還要來的多，或至少不要比去年來的少」。洪申翰表示，「基本上現在每年都希望都可以再多一些」。

勞保需要撥補 制度有問題？洪申翰：制度設計當年未考慮少子化

黃暐瀚指出，「為什麼會搞到就是都需要撥補，是不是這個制度是有問題的」。洪申翰坦言，「當然這個制度在當初在設計的時候，當然有幾個變因，包括臺灣的少子化，就是當初不知道人會變那麼少，那人口結構這個也會影響到這個工作的人口，都會影響到一些當初的估計」。

他指出，「現在高齡的人比較多了，比例多，然後現在年輕人少」。洪申翰表示，「我必須坦白說，少子化的問題影響到的社會各個層面是很多的」，「確實少子女化的因素，不管是對於社會保險來說，包括可能對教育、對整體的勞動力，對各個層面來說，影響都很大」。

他認為，「的確在政策，少子女化的因素對各種的政策設計跟政策執行，也帶來一定程度的挑戰，這是事實」。

勞保多繳少領晚退？洪申翰：涉及勞工權益 目前無規劃 需社會共識

黃暐瀚詢問是否會提高費率或少領、晚退時，洪申翰回應「外界也會有人在講到說，那是不是要提高費率或者是少領或者是這些晚退這些做法，那這當然外界有這樣的聲音」。

他表示，「但對勞工的多繳少領晚退，的確比較涉及到勞工的權益」。洪申翰說明，「就勞動部的角度來說，我們會覺得這部分可能會需要社會一個更大的共識，目前是沒有這個規劃，但是會要有一個社會更大的共識要主要做這件事，因為它會涉及到勞工的權益」。

勞保條例修法朝野有共識 有機會本會期三讀

洪申翰表示，「撥補這個概念其實就是把它給立法入法，那甚至在這個法條裡面也會寫到，就是會逐年來做撥補，那當然撥補的金額會是政府的財務也是勞保基金的財務的狀況來逐年的撥補」。

他樂觀表示，「其實朝野無論在這個題目上面應該都是相對有共識的，所以我認為其實應該有機會可以在這個會期就有更進一步把撥補跟政府付最終責任法制化的部分，讓他可以，我覺得有機會可以在立法院朝野合作下來三讀完成」。