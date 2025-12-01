勞力士展覽GMT-Master「穿越時區」免費預約參觀！首次抵臺，地點日期等資訊一次看

不只「水鬼」，認識Rolex勞力士， Oyster Perpetual GMT-Master（蠔式恒動格林威治型，以下簡稱）將成為另一必須認識的腕錶。勞力士GMT-Master在1950年代推出，背景恰逢商業航空、環球旅遊興起時代，以「24小時制顯示第二時區時間」GMT兩地時區專業功能的面世，為旅人、探險家、飛行者帶來能輕鬆掌握當下不同時區的便利性。從首度露面的1955年至今已70週年，Rolex為其舉辦「穿越時區」主題特展—從日內瓦、香港，12月將降落臺北巡展，並開放民眾免費預約參觀，對鐘錶文化有興趣的人不能錯過。

勞力士GMT-MASTER「穿越時區」展出亮點預告

Rolex這場展覽著重GMT-Master與GMT-Master II （格林威治型 II）腕錶的歷程回顧，與幾大重要技術與設計的創新里程碑。展覽中更有機會欣賞到由勞力士經典傳承部門所珍藏的古董腕錶，以及多款當代GMT-Master。GMT-Master與航空、旅人靈感有極高淵源，錶款也曾伴隨多位名人腕間，或走過航空史重大時刻，這些錶款背後的有趣故事也將同場展出。

快速認識勞力士GMT-MASTER 腕錶細節特色

01設計

以第二地時區做為主打功能特色的初代GMT-Master腕錶自1955年問世，至今秉承的設計精髓，在於雙色旋轉外圈及四枚指針的配置。從推出至今70年以來經過多次改良與升級。錶款也在商業市場和歷史流轉中取得經典名錶的象徵。

02錶圈

GMT-Master腕錶外圈最初由塑膠玻璃製成，後於1959年改用鋁材質，再於2005年改為陶瓷外圈，材質迭新也帶來多種色彩美學。

03夜光

Chromalight夜光顯示於2021年改良，指針及鐘點標記塗有夜光物料，在黑暗中散發藍色強光，提升讀時用錶體驗感。





04錶帶

除了三板帶結構的蠔式錶帶，另有五珠帶結構的紀念型錶帶（Jubilee）自2018年回歸搭配於GMT-Master II。GMT-Master II於1982年面世，其特色功能與初代腕錶相同：藉由三角形箭頭24小時指針搭配24小時刻度雙向旋轉外圈，可以讀取第二時區時間。兩種版本的主要差異在於「所在地時針的調校方式」：GMT-Master II時針可獨立調校，以一小時為單位，並無礙腕錶運行。

05機芯

機芯歷經十一次改良優化，從1955年的1036 GMT型機芯，到如今的3285型機芯。上述提及，1982年推出之3085型機芯具備獨立調校時針，為彰顯其技術革新，搭載此機芯之錶款更名為GMT-Master II。





勞力士GMT-MASTER「穿越時區」展覽，預約免費參觀

日期：2025年12月20日（星期六）至28 日（星期日） 週一至週五中午12點至晚上8點，週六及週日上午11點至晚上8點。

地點：臺北市松山文創園區一號倉庫 開放民眾免費參觀。

點選連結預約： https://gmt-exhibition-tw.rolex.com/









