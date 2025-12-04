勞力士、比特幣全被扣！絕對能源吸金2.7億「316人血本無歸」 主嫌遭求刑18年

北檢偵結絕對能源吸金案，主嫌邱志豪遭求刑18年。

絕對能源公司涉嫌以投資虛擬貨幣等方式吸金2億7730萬元，全台被害人高達近316人，台北地檢署發動兩波搜索，查獲吸金集團17名成員，查扣勞力士名錶、比特幣、泰達幣及房產共1億2,641萬9,345元；4日偵結依詐欺、洗錢等罪提起公訴，其中主嫌邱志豪「犯罪情節及惡行極為重大」，被求處有期徒刑18年以上。

起訴指出，絕對能源及旗下公司自2023年3月、8月間，未向金融監督管理委員會申報或經核准銷售，仍分別推廣絕對能源甲種、乙種特別股權協議，其中甲種年利率25%、乙種年利率42%，並對外舉辦投資說明會，誆稱甲、乙種特別股「3年半期滿由公司原價買回」吸引316位投資人進場購股，最後卻血本無歸，邱志豪等15人卻吸金高達2億7730萬元，賺得盆滿缽滿。

成功吸金後，邱志豪等人以後金補前金或挪用其他款項方式分派股息，營造上述投資方案可以穩定獲利的假象，但實際上，投資款根本沒有實際用在公司營運，不法所得則由邱志豪指示兌換成美金，以借款名義轉匯至其在香港公司投資虛擬貨幣，再將虛擬貨幣賣出轉為美金，後匯回子公司的外幣帳戶。

其餘投資款項則由邱志豪妻子王詩雅與經理人兼講師潘宏欣女友陳珮茹層轉至其他銀行帳戶，王詩雅再轉匯部分款項，藉此清償個人房屋貸款或挪作他用，或以王詩雅本人名義購入不動產。陳珮茹則從潘宏欣私人帳戶收取的獎金繳房貸。

北檢獲報後發動兩波搜索，查獲邱志豪、潘宏欣、王詩雅等17名成員到案，目前10人在押中，並於偵查中查扣比特幣、泰達幣、2支勞力士手表及現金271萬元；另經臺灣臺北地方法院裁定扣押被告等人及案關公司名下銀行帳8322萬9133元，以及王詩雅名下房地，查扣不法所得價值共計1億2,641萬9,345元，均聲請法院依法宣告沒收。

求刑部分，北檢批主嫌邱志豪「居於集團主謀的地位，綜理集團大小事務，並直接指揮集團內所有公司資金調度，其犯罪情節及惡性極為重大」應執行有期徒刑18年以上，其他位於主導地位的被告則分別求處6至16年間重刑。



