勞動世代決定政權走向 泰國大選的隱形主角

（中央社記者李宗憲曼谷7日專電）泰國大學生吉拉塔在校園與同學討論即將到來的國會選舉，關注制度公平性及貪腐問題，作為年輕選民，各政黨積極爭取他們的支持，但數據顯示，真正左右選舉結果的仍是人數龐大的勞動世代，該群體最關注的是民生與經濟議題。

朱拉隆功大學校園內，21歲的吉拉塔告訴中央社，這是他第2次參與大選投票，他並未因泰國政壇長年不穩而對政治感到失望，並說「這次選舉應該會比上一次好」，因為參議院不再介入總理選舉，選制出現變化。

●制度公平與貪污問題 年輕世代關注

吉拉塔所指的是，泰國歷經改革後，參議員已不再具備投票選出總理的資格。上次大選中，人民黨（People's Party）雖勝選而成為國會最大黨，卻因政治僵局與制度因素，最終未能執政。

吉拉塔的同學帕功（Pakorn Kluaymai Ngam）最關注的則是選舉透明度，並解釋「若程序不合法，結果也不會好」。首投族、大學生康恩（Korn Sirawakul）則直言，貪腐與舞弊會直接影響投票結果，「選票若不能反映民意，那投票就失去意義」。

制度公平性是年輕世代的共識，今年24歲的大學生、擔任外送員的西瓦多（Siwadol Khemthong）把期待放在「真正的改變」，他認為，目前社會上機會不夠、結構僵化下，年輕人難以向上流動，因此「若能換政黨執政，至少會帶來新的可能性」。

除了制度公平與否，其他大學生認為，「貪腐」是泰國正面臨的最大問題。

校園一角，大學生查農吉達（Chanunjida Suayseangg）和皮拉功（Peerapon Daothongprasert）在低頭整理親手插好的花束，準備在情人節前夕拿去販賣。對於即將到來的大選，查農吉達直言：「我們需要一個不會貪腐的領導人」。

皮拉功則表示，貪腐問題長期存在於高層政治，影響的不只是政府形象，而是整體國家發展，她認為若政府能善用人民繳納的稅金、不被貪腐侵蝕，泰國的發展「一定可以更快更好」。

皮拉功透露，自己已經決定投票意向，但身邊不少同學還在猶豫人選。她說，比起上屆選舉，這次同學間較少討論政治。

前學生領袖拉彭帕（Laponpat Wangpaisit）曾向媒體解釋，一般民眾的疲憊感源自「無論如何努力，都難以帶來改變」的現實感受，但年輕人不再高調發聲，並非代表他們缺乏政治意識。

●勞動世代為多數選民 成選戰關鍵

民族報（The Nation）報導，2023年至2026年間，泰國預計增加約320萬至340萬名首投族，多為18至20歲的Z世代。這群選民政黨忠誠度低，投票考量更偏向未來願景，而非過往政治包袱。

泰國各政黨在選前幾週，積極透過接受網紅採訪或在社群媒體發布短影音，爭取年輕人支持，但數據顯示，真正左右選舉結果的仍是龐大的勞動世代。

據官方統計，泰國合格選民約5300萬人，其中44至59歲的X世代及28至43歲的Y世代共逾3000萬人，占選民約6成，構成影響選後政權走向的「結構性多數」。

分析指出，這群正值就業、成家與承擔家庭責任的選民，最關切的議題並非意識形態，而是收入成長、家庭負債、生活成本與就業等民生和經濟問題。因此，此次大選將考驗各黨能否回應勞動世代的現實處境。

民族報寫道，「若政見無法直接反映勞動年齡的現實，政黨就有可能失去那些往往只差幾千票就能決定勝負的選區」。

法政大學（Thammasat University）政治學院講師普拉維（Purawich Watanasukh）指出，雖然年輕選民仍扮演重要角色，並指出，「現在不只是人民黨，每個政黨都在努力地試圖將自己重新包裝成一個年輕的政黨，以吸引更多年輕人」。

他說，民眾對政治仍抱有期待，尤其是成長於軍政府時期的年輕世代，更強烈要求參與公共事務。不過，他認為，年輕人並非此次投票結果的決定性的因素，他認為，此次選舉幾乎沒有世代之分，各世代的選票對政黨而言都極為重要。

●高物價、低薪資 選民共同焦慮

泰國國會監督團體WeVis共同創辦人塔妮莎拉（Thanisara GG Ruangdej）向中央社分析，選民現在最迫切的需求，是更高的薪水和更高品質的工作，而這些根本性的問題卻往往被許多政黨忽略。

她說：「近期經濟保護主義情緒日益高漲，許多民眾擔憂來自國外的競爭，會搶走泰國的工作或壟斷本地生產。」

泰國製造、出口與旅遊業發達，上世紀、1980年代末經濟成長速度一度衝至13%，更被稱為經濟小虎，如今卻卻陷入經濟停滯。過去幾年，泰國國內生產毛額（GDP）成長率平均低於2%，甚至被諷淪為「亞洲病夫」。

因此，對勞動世代的選民而言，如何改善生活是他們最重視的議題之一。25歲上班族努查娜（Nuchanat Wongsungnoen）坦言，自己最在意的是生活成本。

她告訴中央社，目前房租加水電費，每月得支出約4500泰銖（約新台幣4495元），但薪資卻僅有1萬多泰銖，「幾乎一發薪水就花完，根本存不到錢」。

在街頭擺攤賣水果維生的塔納功（Thanakorn Intawut）也表示，經濟是攤販最關注的問題。他指出，政府之前的「共同支付計畫」政策曾短暫帶動買氣，但隨著政權更替與外在環境惡化，生意再度下滑。

對於即將到來的大選，他並未忠誠於任何政黨，僅說：「只要能讓國家繁榮昌盛，誰當（總理）都好。」

●泰國人積極參與政治 渴望改變

泰國2月8日的大選投票率預計將接近歷史最高紀錄，即接近2023年逾75%的水準。

泰國商會大學選前公布的民調顯示，1280名受訪者中，約74%的人表示計劃參與投票，僅約1%的人表示不會投票，另有25%的人尚未決定。

學者普拉維說，現有的政治結構本身就試圖排除民眾直接參與，但另一方面，公民確實渴望參與政治，並希望變得更好，這點從提前投票日的投票率即可窺見。

泰國1日舉行提前投票，投票率高達87%。普拉維表示，「這是一個非常非常關鍵的證據，顯示泰國人民確實想要改變」。

對許多泰國選民而言，這場選舉未必能立刻改變生活，卻仍被視為一次表達不滿與期待的機會。

從大學生、上班族、外送員到街頭攤販，這群橫跨不同年齡，卻共同承受經濟壓力的「勞動世代」，將透過選票，試圖改寫泰國政權方向。（編輯：田瑞華）1150207