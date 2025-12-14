勞動人權成全球供應鏈新焦點 經部年底前完成「企業尊重人權指引」

〔記者廖家寧／台北報導〕為強化台灣企業的國際信譽與全球市場競爭力，行政院已在2020年公布「企業與人權國家行動計畫」(行動計畫)，是台灣首度公布企業營運有關的人權保護事項，經濟部預計今年底前更新行動計畫，並完成我國「企業尊重人權指引」，以避免企業涉入強迫勞動風險。

美國海關暨邊境保護局(CBP)今年9月判定知名自行車品牌「捷安特」的製造商巨大機械「涉及強迫勞動」，發布暫扣令，影響捷安特輸往美國市場的銷售，引起工商界關注。

工總本月刊出社論示警「勞動人權」可能成為新一波全球供應鏈管理的焦點，該篇社論指出，抵債勞務是製造業供應鏈中的常態，移工除須向母國仲介支付一筆招聘費外，仍需支付進口國仲介移工服務費，然而這些費用違反國際勞工組織(ILO)的核心主張，也就是聘用外勞應該「零招聘費用」。

工總社論強調，政府應強化台灣企業在全球市場的信譽及競爭力，避免企業在認識不足的情況下落入強迫勞動風險。尤其是與歐美商業夥伴及銷售市場有經貿往來的業者，更需要審慎評估企業人權風險，包含制定企業人權政策、實施人權盡職調查(HRDD)以及提供救濟措施。

經濟部投資促進司表示，企業與人權國家行動計畫是依循「聯合國工商企業與人權指導原則」(UNGPs)，距首度發布後已近4年，這次更新主要是強化UNGPs所揭示「國家保護義務」、「企業尊重人權」及「提供有效救濟制度」三大支柱功能。

投促司表示，企業尊重人權是國際趨勢，例如歐洲「企業永續盡職調查義務指令」(CSDDD)已在今年7月正式生效，經濟部將持續鼓勵企業重視人權責任與義務，以維持企業自身的國際競爭力。

據悉，經濟部已研擬「台灣企業供應鏈尊重人權方案」草案，擬由營業額達新台幣500億元上市櫃公司的規模企業率先實施，再「以大帶小」逐步落實供應鏈責任管理，預計明年起實施人權盡職報告，並在2027年起揭露於永續報告書。

