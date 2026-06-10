勞動力發展數位服務平台提供免費線上學習管道

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隨著AI科技及全球淨零發展趨勢，勞動部勞動力發展署十日表示，為協助勞工培養職場所需的數位科技、淨零領域相關技術及應用技能，於勞動力發展數位服務平台（https://portal.wda.gov.tw/）充實相關數位課程，提供勞工「免費」線上學習管道。

為使勞工能因應數位科技發展，勞動力發展數位服務平台除了提供人工智慧、雲端服務應用、物聯網趨勢、Python網頁爬蟲基礎應用等AI範疇數位課程，還增加自動控制概論及元件介紹、Robot（機器人）實務操作、智慧型機器人介紹等智慧機械相關數位課程，協助勞工提升數位轉型相關知識與能力。

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淨零趨勢部分，勞動力發展署指出，目前開發太陽能光電相關數位課程，內容除了太陽能系統建置概論、太陽能電池、太陽能板與蓄電池轉換電路、太陽能監控系統介紹等單元式基礎知識課程，也提供太陽能系統建置範例、太陽光電系統安裝檢修等整合性實務操作課程。

勞動力發展署強調，所屬各分署辦理AI、智慧機械、淨零及各式具有就業實務導向等職業訓練課程，並成立區域產業人才培訓據點，訓練期間補助百分之八十或百分之百訓練費用，非自願離職者及特定對象還可享職訓生活津貼，意者洽詢免付費客服專線：0800-777-888。