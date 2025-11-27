勞動力發展署北分署舉辦企業交流座談會 掌握地方產業現況與企業需求
▲勞動力發展署北分署於大武崙產業園區舉辦「支持勞工安定就業措施」企業交流座談會，企業代表出席踴躍。（基隆就業中心提供）
勞動部日前啟動多項「支持勞工安定就業措施」，來因應國際經貿情勢變動對產業、勞工的衝擊；勞動力發展署北分署為確實掌握地方產業現實情況與企業需求，特別於11月26日在大武崙產業園區服務中心舉辦企業交流座談會，產業界出席踴躍，計有34家企業代表與會雙向交流。
這場座談會由北分署分署長沈文麗親自主持，基隆就業中心主任蔡春堂等官方代表列席；會中，除詳細說明「支持勞工安定就業措施」內容外，另提到對於因關稅衝擊而減班休息的勞工，政府透過「強化僱用安定措施」補助薪資差額七成，每月最高可達12100元；同時，配合「勞工再充電計畫」，減班期間提升技能，最高每月可領取17210元訓練津貼，兩者合併最高可補足全額薪資差額。此外，政府為鼓勵企業運用在職訓練與轉型課程規劃，企業最高可申請350萬元補助，協助企業強化韌性、提升人才的能力。
北分署表示，針對已離職或待業的勞工，勞動部整合了工作崗位訓練、僱用獎助與職務再設計等措施，協助勞工重返職場；另對青年族群，也提供尋職、就業津貼，並透過訓練補貼、學習獎勵金，鼓勵青年參加重點產業，例如AI、大數據課程，藉以提升自我技能。
北分署指出，出席這次座談會的財政部代表也介紹企業可運用的金融與租稅支援措施，透過跨部會合作，期讓這次的座談會能夠協助在地產業應對挑戰，並穩定就業環境。
參與座談的企業代表發言踴躍，除分享供應鏈變動下的產業現況與挑戰外，另對政府的協助措施提出詢問。其中，有企業代表提問既有就業促進措施與「支持勞工安定就業措施」的差異；北分署分署長沈文麗回覆表示，為了因應關稅衝擊，勞動部啟動的多項「支持勞工安定就業措施」，產業範圍更加擴大，同時提高補助額度，受理對象也更具彈性，例如「勞工就業通—職務再設計方案」取消年齡限制，受影響的產業勞工都能受惠，排除就業障礙。
沈文麗最後提到，為了更貼近在地產業需求，北分署已啟動基隆地區350家廠商關懷宣導，並已陸續拜訪大武崙工業區及六堵科技園區廠商協進會，藉此掌握企業面臨的實際挑戰，並提供協助；北分署後續也將持續為失業勞工提供客製化職涯諮詢、就業媒合服務，協助勞工重返職場，促進勞雇關係穩定，共同打造更具競爭力的就業環境。
