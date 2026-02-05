勞動力高於中國50倍 AI妖股技術長曝美國的絕密武器

帕蘭泰爾（Palantir Technologies）的首席技術官兼執行副總裁夏姆．桑卡爾（Shyam Sankar），在接受福斯數位新聞（Fox News Digital）最新專訪時表示，美國在人工智慧領域正面臨與中國的激烈競爭，同時需確保美國勞工維持競爭優勢。



桑卡爾舉例指出：「你可以看到一家電線製造廠，有一位前海軍士兵，沒有特別的學歷證明，但他卻是操作工廠的專家。」

AI如何讓讓美國勞工的生產力提升50倍？

桑卡爾補充說：「人工智慧讓他們能夠大幅提升生產效率。他們的產量提高了50%，機器停機時間減少了20%。他們能夠生產更多產品。如果我們考慮到當前的地緣政治情勢，我們正與中國競爭。我們希望將這些工作機會帶回美國。賦予美國勞工50倍生產力的能力，這種超級力量將使將工作移回美國變得有利可圖且經濟可行。」

桑卡爾在2月2日於福斯數位新聞發表的評論文章中，重申了這一觀點，他寫道：「關於人工智慧導致失業的說法，只是用來吸引投資者、製造媒體關注並鞏固政治權力的伎倆。人工智慧在企業中的真正潛力，是讓美國勞工的生產力提升50倍──釋放他們的創造力和主動性。」



桑卡爾表示，他擔憂美國若未能善用人工智慧，將喪失競爭優勢。



談到這種情境時，桑卡爾說：「我甚至不想去想像。中國的生產力成長率約為6%，而美國的生產力成長率大約只有0.5%。人工智慧就是我們的彈弓，這是我們的不對稱優勢，這不在他們的長期計畫中。」

AI是中國未預料到的因素？

桑卡爾表示，人工智慧可能像一張王牌，是中國未預料到的因素，如果善加利用，就能讓美國維持領先於這個共產國家。

桑卡爾說：「中國在過去50年系統性地思考如何削弱美國的繁榮。你知道什麼不在那個計畫中？人工智慧。現在，挑戰在於我們如何運用它？如何利用美國的雙重優勢──美國勞工和人工智慧──來重新工業化國家，重獲生產力優勢，透過賦予美國勞工超級力量，讓在美國生產所有所需物品變得有利可圖。」

