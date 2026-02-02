勞動基金再釋500億活水 遴選委外代操 前十大持股公布

勞動基金運用局昨（2）日表示，今年預計將再遴選委外代操國內股市約500億元，與往年大致相當，換言之，將有500億元資金活水蓄勢待發；退撫基金方面亦有規劃，但額度尚待公告。

另外勞動基金在國外投資部分，今年也將委託約16億至20億美元。

勞金局昨日公布勞動基金去年投資績效，局長蘇郁卿表示，台股部位約占整體勞動基金的21%左右，跟往年差不多，由於整體水位一直往上走，因此金額較大。以收益數比重來看，來自於國內股市貢獻度約占整體收益57%左右、過半數。

蘇郁卿也說，國內股票新的委託會繼續辦理，原則上維持約500億元；另外最近立法院修法，將政府撥補勞保基金明確入法，蘇郁卿說，將考量勞保基金的資金流出入情形，研議是否列入新年度的全權委託招標案來辦理。若確定執行，將是勞保基金時隔五年辦理委外投資。

勞金局昨日也公布各基金前十大持股，無意外仍是緊抱台積電（2330）。新制勞退基金前十大持股依序為：台積電31.96%、台達電6.34%、鴻海4.33%、聯發科3.91%、奇鋐2.74%、台光電2.41%、富邦金2.1%、國泰金1.99%、健策1.86%、金像電1.78%。

其中，健策與金像電為新進榜個股，顯示勞退基金加碼散熱與PCB相關題材。另新制勞退基金自營部位，去年下半年已處分出清的個股，包括葡萄王、建大、穩懋及頎邦等四檔。

勞保基金方面，前十大持股依序為台積電48.15%、台達電8.88%、鴻海4.95%、中華電3.21%、聯發科3.18%、富邦金3.14%、國泰金2.93%、日月光投控1.65%、兆豐金1.33%、廣達1.29%。

相較去年6月底揭露情況，勞保基金對於台積電、台達電持股比重都上升。

至於退撫基金方面，前十大持股依序為台積電47.23％、台達電4.02％、鴻海3.61％、聯發科2％、日月光投控1.82％、奇鋐1.67％、中信金1.54％、 貿聯-KY1.48％、金像電1.45％、台光電1.38％。

蘇郁卿表示，2025年勞金局加入兩個國際性永續倡議組織：亞洲公司治理協會（ACGA）、亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC），這是國內第一個加入國際性組織的政府基金。去年完成兩項國外投資全權委託經營，金額約16億至20億美元，2026年原則上也維持這樣的額度。

