勞動基金前11月大賺近兆 新制勞退每人平均分紅破5萬
〔記者李靚慧／台北報導〕勞動基金運用局今(2)日公布整體勞動基金最新績效，截至114年11月底，整體勞動基金規模為7兆6951億元，累計收益數近兆元、達9762億元，收益率 14.10％。各大基金今年報酬率持續衝高，以舊制勞退基金高達20.07％最為亮眼；收益數則以新制勞退基金大賺6,511.7億元最高，以新制勞退有效帳戶約1292萬計算，平均每位勞工前11月帳面可分紅數突破5萬元，達5萬400元。
勞動基金運用局今年的操作績效表現亮眼，各大基金雖然因屬性及法規限制不同，可投資標的有別使投資收益表現略有差異，但今年以來投資績效多達雙位數。其中，攸關勞工退休後分紅的新制勞退基金，規模已達5兆1006 億元，收益率13.70％，累計收益金額達6511.7億元，以新制勞退有效帳戶約1292萬計算，平均每位勞工前11月帳面可分紅數達5萬400元，較10月的4萬3259元進一步衝高。
舊制勞退基金規模為1兆585億元，收益率20.07％，前11月收益1833.8億元；勞保基金規模為1兆2943 億元，收益率13.41％，前11月收益數1373.6億元；就保基金規模為1814 億元，因投資標的限制，收益率1.12％；勞職保基金規模為376億元，收益率1.72％；積欠工資墊償基金規模為227億元，收益率為9.43％。整體勞動基金規模為7兆6951 億元，累計前11月帳面收益數為9762 億元、直逼兆元大關，收益率為14.10％，11月單月大賺 1,168 億元。
勞動基金運用局表示， 11 月市場受美國各項因素影響，拖累主要股市表現，所幸月底傳出烏俄戰爭停火協議將有進展，市場表現回穩。臺股因高度連結全球科技產業鏈，受到美國科技股修正影響，指數表現同步承壓，儘管短期面臨外部壓力，臺灣經濟基本面尚屬穩健，出口動能仍保持韌性，隨著美國科技股在月底止穩，臺股跌幅亦有所收斂。
勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為目標，以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低市場波動對基金收益影響。以長期成果來看，整體勞動基金近 10 年多平均收益率為 7.91％，國保基金近 10 年多平均收益率為 8.29％，投資績效穩健。
更多自由時報報導
台灣真的降價了！智利櫻桃出現甜甜價
打臉文！中國拼出EUV原型機大突破？ ASML CEO不忍全說了
取消赴日行程的中國人去哪裡？ 中媒曝 : 為了要看雪、全去「這地點」
台積CoWoS大爆滿三星乾瞪眼 韓媒爆1台廠爽吞外包肥單
其他人也在看
記憶體千金群聯、京元電全被踢！00936成分股「14進14出」大風吹 電子五哥2檔入列
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受益人數逾5萬人的台新永續高息中小（00936）最新換股名單出爐，臺灣指數公司昨（12月31日）日公布其追蹤指數定期審核結果...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 3
傳進軍SpaceX供應鏈！「面板大廠」股價飆6天...國家隊斥資4.1億買破萬張 再砸13.4億掃貨記憶體3檔
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（12月31日）迎來2025年封關，加權指數終場收在28,963.60點，漲幅0.89%、漲256.47點。據「玩股網」統計，觀察八大公...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
股民平均賺150萬是假象？台股封關暴衝 沒買台積電多數人其實只賺這些
節目《關我什麼事》盤點2025封關日，台股收盤大漲256點，收在28289.63點，成交量5361。回顧全年，加權指數從23035漲到28963，全年上漲5928點、漲幅25.7%。節目更點出「平均每位股民暴賺150萬」的話題數字，但也提醒這是平均值，背後其實藏著關鍵差異。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 26
台股封關！今年飆股誰第一？PCB供應鏈嗨漲全年 這檔「玻纖布供應商」大漲698.36%奪冠
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導台股31日迎來封關日，盤面氣勢依舊強勁，權值股台積電（2330）盤中一度衝上1,550元，續創歷史新高，帶動大盤衝上2萬9刷新紀...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
0050「獨尊台積電」吃虧！專家推這檔ETF：短中長期報酬率都打敗0050
2025年台股今（31）日正式封關，高股息ETF再度成為投資人關注的焦點，素有「不敗教主」稱號的陳重銘指出，有一檔ETF的報酬率無論短期、中期或長期都打敗0050，主要原因在於「0050獨尊台積電」，導致其他好股票黯淡無光。陳重銘在臉書撰文提到，昨日台股再現「27千金」，高價股一路衝上去，法人表示，資金效應對高價股挹注動能正向，加上產業趨勢樂觀，有助於進一步......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 9
今年Q1台股、美股怎麼走？阮慕驊曝5大投資重點：這因素恐成「股市黑天鵝」
台股昨（12/31）日正式封關，不受前一日美股走跌影響，封關日強勢表現點燃多頭火種，加權指數開高走高，盤中最高衝上2萬9009點，創下歷史新高，隨著時序進入2026年，投資人該如何看待今年第一季？財經專家阮慕驊提出5大觀察重點。阮慕驊在永豐證券節目《雅筑會客室》表示，第一個重點是全球宏觀經濟情勢的判斷，以及與之密切相關的利率走向。因為利率決定一切，利率決定了......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 7
獨家／吳嘉隆點名別碰黃金了 改抱這檔！台股上看4萬不是夢策略1次看
總體經濟學家吳嘉隆接受三立電視台專業財經節目《小資巴菲特》主持人李昕芸專訪時表示，針對2026年全球經濟風險提出警訊，直指可能會遇到幾個比較不利的情況，更拋出「3隻黑天鵝」的說法，提醒投資人先把風險看清楚，再談布局。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 4
營運不中斷 台積南京廠 續獲美出口許可
台積電於2025年12月31日晚間證實，美國商務部已正式核發為期1年的出口許可予台積電，確保了台積電南京廠在2026年的營運及產品出貨不受影響。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
【2025封關秀】台股全年漲5928點！史上最大 寫下6驚奇
台股今（31）日迎來2025年封關日，加權指數最高觸及29009點，衝破2萬9關卡，再創歷史新高，收盤以28963點作收，與去年底23,035點相比，全年上漲5,928點，漲幅26%，創歷年最大年度漲點以及漲幅。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 60
【2025封關秀】今年股民平均大賺149萬元 扣掉台積電獲利近60萬元
台股今（31）日迎來2025年封關日，在護盤資金挹注下，加權指數一度漲逾300點、衝上29,009.81點，再創歷史新高，終場上漲256.47點，收在28,963.6點，台股總市值攀升至94.36兆元。若以市值成長換算，今年平均每位股民帳面獲利約149.26萬元，若扣除台積電（2330）民賺走的錢，平均股民實際獲利約59.49萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 191
月營收年增100%！「無塵室設備廠」慘遭00923踢出成分股 「4進4出」台光電、東元強勢補位
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採半年配、受益人數超過9.9萬人的群益台ESG低碳50（00923）成分股換血揭曉，臺灣指數公司昨（12/31）日公布其追蹤指數成分...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
攜手台積電發展CPO！「矽光子概念股」爆量漲停創新高價 前三季EPS暴增317%
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導隨著國際CSP紛紛加碼投入資料中心的設立，矽光子需求不斷攀升，帶動相關族群營運及股價大幅成長，如上詮（3363）今（31）就...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
含積量4成太狂！半導體績效冠軍是它 去年含息報酬逾35%
2025年AI浪潮帶動台股多頭表現，激勵台股ETF績效表現亮眼，尤其是科技相關ETF，在台積電助攻下，具高含積量的半導體ETF績效表現出頭，2025台股封關日結束，根據CMoney統計，新光臺灣半導體30 ETF(00904) 含息總報酬率達35.47%，勇奪台股6檔半導體相關ETF績效總冠軍，同時，根據台新投信官網公布，新光00904於2026年1/16展開首季除息，預估配息金額0.76元，再創三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
累虧87億 純網銀2026年拚轉盈
台灣純網銀自2021年正式開業以來虧損仍在擴大，2026年面臨獲利轉虧為盈關鍵期。金管會統計至2025年9月底，三家純網銀累計虧損已達87億元，而純網銀營運至2026年將正式滿五年，市場關注最可能率先獲利的連線銀行（LINE Bank），是否能如期達到「開業五年獲利」的首要目標。工商時報 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
南亞科撐腰 台塑四寶獲利守住
2025年第四季成品油煉油利差穩健走升，且國際油價力守60美元整數關卡，加上電子材料、DRAM行情活絡喊漲，助力台塑化、南亞成為台塑四寶營運衝刺先鋒，不僅第四季獲利可望年增翻倍，也有望交出全年獲利逆勢成長好表現。工商時報 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
矽光子發光領軍飆漲！這「PIC檢測廠」4天飆30%...再創新天價 被動元件鈞寶強勢歸隊8檔漲停
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股封關日（12月31日）收在28,963.6點創下歷史新高，為全年劃下完美句點，激勵今（2）日加權指數開高站上2萬9千點大關，截...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
取得美系GPU大客戶訂單！外資豪砸36億掃貨這「半導體測試大廠」 晶豪科連2漲停也被搶翻
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股今（31）日迎來2025年封關，加權指數呈現開高走高，最高一度高漲302.68點至29,009.81點，終場收在28,963.60點，漲幅0.8...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
【2025封神榜】這檔「重量權值股」遭投信年砍556億淪最大提款機 東元、光寶科也逃不過
回顧2025年，投信全年雖然共砸1060.34億元買超台股，不過《Yahoo股市》也統計前十大賣超個股，其中包含榜首聯發科（2454）遭提款556億元，日月光投控（3711）也遭砍354億元上榜，此外，還有不少知名個股如東元（1504）、光寶科（2301）、遠傳（4904），都成為外資提款機之一。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 6
12月三大法人搶最多竟是這1族群！「它」營收、列00919成分股利多被大買76萬張登頂 6檔狂霸買超榜
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股上月（2025年12月1日至12月31日）加權指數大漲1337.12點，漲幅高達4.84%，為台灣2025年封關畫上完美句號，三大法人也在...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 2
《產業》記憶體缺貨潮！華碩、聯想開PC漲價第1槍 通路商曝漲幅
【時報-台北電】記憶體缺貨漲價影響持續發酵，品牌廠陸續開槍。全球市占第一的Lenovo（聯想），於12月1日向客戶與合作夥伴發出產品調價的說明函，預告自2026年1月5日起，將針對全產品組合實施價格調整。數日後，台品牌廠華碩亦發出2026年產品價格調整說明函，預告同樣於1月5日起將針對部分產品組合策略性價格調整。 品牌廠的接連調價，意味著消費端最快自1月第二周起，就可能得以新調漲的價格購機。不過目前通路端庫存未見底，現貨市場價格會否即時變動？台灣通路業者透露，得看大型電商、連鎖門市誰先開出第一槍。 Lenovo及華碩皆於文件中皆提及，這一波因全球供應鏈結構性波動影響，多項關鍵零組件、尤記憶體（DRAM）與儲存元件（NAND/SSD），都正承受嚴峻的成本上升壓力。為此，Lenovo預計將自2026年1月5日起，對全產品組合實施償格調整，並強調這些調整是為了確保供應穩定，及維持客戶對Lenovo 品質與可靠性的期待。 華碩也向客戶說明，在審慎評估市場環境、供應穩定性與產品品質，與華碩承諾提供給客戶領先業界的技術研發能力等條件後，華碩將於1月5日起針對部分產品組合策略性價格調整。此項調整是在時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發起對話