勞動基金前11月大賺9762億 勞工平均分紅破5萬

勞動基金前11月收益數9762億元，收益率14.10%。（圖：Motion Elements）

台股2025年表現出色，勞動基金的績效也非常亮眼。勞動部今天（2日）公布最新勞動基金運用績效，114年11月單月勞動基金收益新台幣1168億元，到11月底止，整體勞動基金收益數9762億元，收益率14.10%。其中，新制勞退基金賺6,511.7億元，每位勞工平均帳面分紅增加到5.04萬元。

勞動基金運用局公布的數據顯示，攸關勞工退休後分紅的新制勞退基金，規模已達5兆1006億元，收益率13.70%，累計收益金額達6511.7億元，以新制勞退有效帳戶約1292萬計算，平均每位勞工前11月帳面可分紅數達5萬400元，比10月的4萬3259元進一步衝高。

根據數據，新制勞退基金規模5兆1006億元，收益率13.70%；舊制勞退基金規模1兆585億元，收益率20.07%；勞保基金規模1兆2943億元，收益率13.41%；就保基金規模1814億元，收益率1.12%；勞職保基金規模376億元，收益率1.72%；積欠工資墊償基金規模227億元，收益率9.43%。

另外，受衛福部委託管理國民年金保險基金規模6976億元，收益率13.34%；受農業部委託管理農民退休基金規模263億元，收益率13.42%。

勞金局說明，台股因高度連結全球科技產業鏈，受到美國科技股修正影響，指數表現同步承壓，儘管短期面臨外部壓力，台灣經濟基本面還算穩健，出口動能仍保持韌性，隨著美國科技股在月底止穩，台股跌幅也有所收斂，整體來看，11月市場波動再現，但勞動基金仍維持穩健步伐，專注追求長期投資回報。

展望未來，勞金局指出，國家發展委員會12月1日公布11月台灣製造業採購經理人指數（PMI）51.4%，持續呈現擴張，主因是電子零組件與電力設備缺貨漲價潮持續，人力僱用回溫，只是整體製造業中長期需求能見度仍不高，新增訂單與生產擴張動能較趨緩，未來6個月展望指數已連續8個月緊縮，此外，關稅與貿易政策將持續牽動全球通膨路徑，貨幣政策能否延續有待觀察。