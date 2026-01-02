勞動基金前11月大賺9762億 新制每人平均分紅5.04萬





勞動基金運用局今（2）日公布整體勞動基金最新績效，截至114年11月底，整體勞動基金規模為7兆6,951億元。新制勞退基金賺6,511.7億元，若以目前參與有效帳戶1,292萬戶計算，平均每位勞工帳面可分紅5.04萬元。

勞動基金運用局今（1/2）日公布整體勞動基金最新績效，截至114年11月底，整體勞動基金規模為7兆6,951億元，收益數為9,762億元，收益率為14.10％，11月單月收益為1,168億元。若加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模達8兆4,190億元，收益率為14.04％，收益數為1兆541億元。今年以來金融市場波動劇烈，勞動基金秉持專業，持續追求穩定表現，以長期成果來看，近10年平均收益率為7.91％，國保基金近10年平均收益率為8.29％，顯示投資績效穩健。

廣告 廣告

▼勞動基金運用局今日公布整體勞動基金最新績效。（圖／翻攝自勞動基金運用局）

勞動基金運用局表示，回顧11月市場表現，雖然美國政府結束停擺，非農就業數據表現尚佳，但失業率仍處高位加上投資人對AI類股評價過高的擔憂持續發酵，市場投資情緒受到壓抑，拖累主要股市表現，所幸月底傳出烏俄戰爭停火協議將有進展，市場表現回穩。

勞動基金運用局強調，勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為投資目標，考量基金性質與規模龐大，投資運用兼重資產安全性、流動性與收益性，藉由布局在國內及國外不同市場及配置不同資產類別，避免風險過度集中。

勞動基金運用局補充，勞保老年給付為確定給付制，給付金額不受基金績效影響，而新制勞退個人專戶具有保證收益機制，勞動基金將秉持專業穩健投資，以提升基金長期投資效益，請勞工朋友放心。

（封面圖／翻攝photoAC）

更多東森財經新聞報導



孩子的第一堂財商課：零用錢、ETF與一隻會下金蛋的「金雞母」

台股亮麗封關 三大法人全賣超 外資砍最多是「它」

台股漲103點拚封關收紅 「這檔」獲利增6倍 開盤就漲停