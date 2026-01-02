勞動基金去年前11個月大賺9762億 平均每人分紅5萬元

勞動基金運用局2日公布指出，截至民國114年11月底，整體勞動基金規模為7兆6951億元，收益數為9762億元、收益率為14.10％。（報系資料照）

勞動基金11月單月賺1168億元！勞動基金運用局2日公布指出，截至民國114年11月底，整體勞動基金規模為7兆6951億元，去年前11個月收益為9762億元、收益率為14.10％，以目前參與收益分配的有效帳戶1292萬戶計算 ，每位勞工平均帳面分紅增至5萬元；至於攸關勞工退休金分配的新制勞退截至11月已賺6511.7億元。

基金局指出，11月市場表現，雖然美國政府結束停擺，非農就業數據表現尚佳，但失業率仍處高位加上投資人對AI類股評價過高的擔憂持續發酵，市場投資情緒受到壓抑，拖累主要股市表現，所幸月底傳出烏俄戰爭停火協議將有進展，市場表現回穩。台股因高度連結全球科技產業鏈，受到美國科技股修正影響，指數表現同步承壓，儘管短期面臨外部壓力，台灣經濟基本面尚屬穩健，出口動能仍保持韌性，隨著美國科技股在月底止穩，臺股跌幅亦有所收斂。

基金局說，美國聯準會(Fed)於12月10日會議決議下調利率1碼至3.5％~3.75％區間，主席鮑爾指出通膨仍高且勞動力市場已出現降溫跡象，預期未來降息門檻將拉高，另聯準會最新經濟預測將115年美國國內生產毛額（GDP）由9月預估的1.8％上調到2.3％，通膨則持續朝溫和方向靠攏，核心個人消費支出物價指數(PCE)預計在115年底降至2.5％，低於114年的3.0％。

至於國內方面，國家發展委員會12月1日公布11月臺灣製造業採購經理人指數（PMI）為51.4％，持續呈現擴張，主因為電子零組件與電力設備缺貨漲價潮持續，人力僱用回溫，惟整體製造業中長期需求能見度仍不高，新增訂單與生產擴張動能較趨緩，未來6個月展望指數已連續8個月緊縮。

基金局提及，關稅與貿易政策將持續牽動全球通膨路徑，貨幣政策能否延續有待觀察，此外，地緣政治衝突也持續對全球金融市場構成潛在的系統性波動風險。

