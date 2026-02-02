勞動基金去年大賺1兆1177億 新制勞工平均分紅5.78萬

勞動基金114年投資表現亮眼，全年獲利新台幣1兆1177億元，也是連續兩年收益數破兆元。其中，新制勞退收益數為7469億元，以目前參與收益分配的有效帳戶數估算，平均每名勞工帳面可分紅5.78萬元。

勞動部勞動基金運用局今天（2日）發布最新勞動基金運用情形說明，整體勞動基金截至114年12月底止，規模為7兆7925億元。

114年整體勞動基金運用績效出爐，數據顯示，114年全年度投資收益為1兆1177億元，收益率為16.06%，其中12月單月收益為1415億元。

114年投資收益，包括新制勞退基金收益數7469億元、收益率15.60%；舊制勞退基金收益數為2057.1億元、收益率22.53%；勞保基金收益數為1598億元，收益率15.57%；就保基金收益數為25.5億元，收益率1.44%；勞職保基金收益數為7.03億元，收益率1.89%；積欠工資墊償基金收益數為20.62億元，收益率為11.41%。

另外，受衛生福利部委託管理國民年金保險基金收益數為871億元，收益率為15.52%；受農業部委託管理農民退休基金收益數為36億元，收益率為15.41%。

若以勞工可參與分配的新制勞退基金來看，114年收益數為7469億元、收益率15.60%，其中收益數打破113年6989.7億元的最高紀錄，再創新高。

據統計，以目前參與收益分配的新制勞退有效帳戶數1292萬戶估算，平均每名勞工約可以分紅5萬7809元。

不過，由於個別勞工退休金繳納的期間、金額都不相同，參與基金運用獲得收益的貢獻度也有所差異，因此每名勞工實際分配到的收益並不相同。

依據勞保局規畫，勞退新制分紅會在每年3月入帳，屆時勞工可到個人專戶查看，但帳戶內的錢必須等到勞工滿60歲才請領得到。