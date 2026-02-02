勞動基金去年大賺1.1兆！台股貢獻逾半收益

勞動基金去年大賺1兆1177億，創下歷年新高。勞動基金運用局表示，勞動基金約21％配置台股，去年台股整年漲幅，去年收益數逾50％來自台股。（蔡佩珈攝）

勞動基金去年大賺1兆1177億，創下歷年新高。勞動基金運用局表示，勞動基金約21％配置台股，去年台股整年漲幅，去年收益數逾50％來自台股。至於今年1月單月收益，因台股、國外股債市表現佳，有望超越去年10月單月收益3006億的歷史紀錄。

勞金局副局長劉麗茹表示，勞動基金去年整年投資收益達到1兆1177億，若加計受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金，總收益1兆2084億元，雙雙創下歷史新高。

她分析，去年上半年遭遇美國對等關稅變數，金融市場大幅度震動，隨著後來趨於明朗化，尤其台灣半導體及電子產業在全球供應鏈具有相當關鍵地位，台股去年一整年漲幅高達25.7％，相關類股表現相當好，對基金貢獻滿大，不過仍會以長期、穩健角度從事股票、債券及另類資產等不同投資，不會有過度集中的風險。

劉麗茹補充，去年勞動基金約21％配置台股，114年收益逾50％來自國內股市貢獻。

對於今年1月勞動基金收益，她表示，勞動基金去年10月單月收益3006億元創下單月收益新高，目前看來不論台股或國外股、債市都很不錯，今年1月單月收益很有機會超過去年10月單月收益。

