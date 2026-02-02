勞動基金去年狂撈1.1兆！ 新制大賺7469億 勞工平均可分5.8萬





勞動基金運用局今（2）日公布整體勞動基金，截至114年12月底止規模為7兆7925億元，全年度投資收益為1兆1177億元，收益率為16.06％，12月單月收益為1415億元。若加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金，總管理規模達8兆5,293億元，總收益數為1兆2,084億元，為歷年新高，收益率為16.02％。

而大家最關注的新制勞退基金收益數為7469億元，收益率15.60％；勞保基金收益數為1598億元，收益率15.57％。以新制勞退的有效帳戶1292萬戶計算，每位勞工平均可分紅約5.8萬元。

勞動基金運用局表示，今年以來金融市場波動劇烈，勞動基金秉持專業，持續追求穩定表現，以長期成果來看，整體勞動基金及國保基金近10年（105年至114年12月）平均收益率分別為8.58％及8.99％，近5年（110至114年12月）平均收益率分別為10.33％及10.59％，投資績效穩健。

勞動基金運用局說明，114年上半年受到美國關稅政策變數及經濟成長前景不明等挑戰，金融市場大幅震盪，同期間美元兌新臺幣匯價亦劇烈起伏，致勞動基金短期帳面評價未實現損益波動，而後雖因美國政府與各國陸續達成協議，關稅議題稍見明朗，又通膨趨勢及貨幣政策調整預期帶動市場信心回穩，然而地緣政治衝突與關稅政策不確定性仍持續干擾市場，進而提高投資決策與操作之難度；而臺股由於半導體及電子產業在全球供應鏈中具關鍵地位，相關類股表現相對穩健，使得大盤指數獲得推升。

為提供勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為投資目標，勞動基金運用局說明，考量基金性質與規模龐大，投資運用兼重資產安全性、流動性與收益性下，辦理各項投資係以長期、穩健角度，涵蓋股票、債券及另類資產等各項投資類別；藉由布局在國內及國外不同市場及配置不同資產類別，避免風險過度集中，以有效分散風險並可參與不同市場的成長潛力；勞動基金運用局將持續密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。

此外，勞動基金局也公布去（114）年底十大持股，台積電（2330）占31.96％、台達電（2308）6.34％、鴻海（2317）4.33％、聯發科（2454）3.91％、奇鋐（3017）2.74％、台光電（2383）2.41％、富邦金（2881）2.1％、國泰金（2882）1.99％、健策（3653）1.86％、金像電（2638）1.78％

