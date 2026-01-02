勞動基金去年賺逾兆 再創新高

台灣工人鬥陣總工會2日在立法院群賢樓外舉行「立刻停止藍綠惡鬥，全面改善勞工退休問題！」記者會，要求朝野黨團修法提高勞退新制雇主提撥比率，行政院立即打開勞工保險最高投保薪資上限。（姚志平攝）

勞動基金運用局2日公布統計指出，截至民國114年11月底，整體勞動基金規模為7兆6951億元，收益數為9762億元、收益率為14.10％，單月收益為1168億元，攸關勞工退休金分配的新制勞退截至11月已賺6511.7億元、平均每名勞工可獲逾5萬元分紅，12月收益可望會更好，收益數可望超過113年全年的1兆428億元，再創史上新高。

基金局提及，美國聯準會12月10日會議決議下調利率1碼，主席鮑爾指出通膨仍高且勞動力市場已出現降溫跡象，預期未來降息門檻將拉高，另115年美國國內生產毛額（GDP）預測上調到2.3％，通膨則持續朝溫和方向靠攏。

廣告 廣告

至於國內方面，國發會公布11月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為51.4％，持續呈現擴張，主因為電子零組件與電力設備缺貨漲價潮持續，人力僱用回溫，但整體製造業中長期需求能見度仍不高，新增訂單與生產擴張動能較趨緩，未來6個月展望指數已連續8個月緊縮。

基金局指出，關稅與貿易政策將持續牽動全球通膨路徑，貨幣政策能否延續有待觀察。

此外，地緣政治衝突也持續對全球金融市場構成潛在的系統性波動風險。

此外，多個勞團昨天召開記者會呼籲應提高新制勞退雇主提撥下限，要求應提高至9％並且每5年增加3％至15％為止，也應打開勞工保險最高投保級距，以保障全台勞工退休金權益。

參與的中華電信工會理事長鄧克廉提到，雇主原本來應該要提繳員工薪資15％做為退休準備金，勞退新制實施變成6％，雇主成本直接少掉一半；桃園市產業總工會理事長施淑華表示，勞保投保上限已經10年未調整，而政府薪情平台來計算，平均每月薪資逾6萬元遠遠超過4萬5800元投保上限。

勞動部勞動福祉退休司長黃維琛說，會持續鼓勵雇主增加勞退提繳，並納入ESG報告書及友善職場評鑑指標中；勞動保險司長陳美女表示，提高月投保級距上限涉及勞保財務，將就給付權益、勞保財務等做整體性考量。