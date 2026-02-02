勞動基金去年賺1兆多 新制勞工分紅5.78萬

勞動基金114年大賺新台幣1兆1177億，外界關注未來發展，勞動基金運用局局長蘇郁卿（右2）2日指出，國內全權委託招標案已有初步規劃，勞保基金因撥補相對明確，也正研議納入。（中央社）

記者康子仁∕台北報導

根據最新勞動基金運用績效顯示，一一四年整體勞動基金大賺新台幣一兆一千一百七十七億，整體收益數有超過一半來自台股。收益數打破一一三年最高紀錄，也是連續兩年收益數破兆元。其中新制勞退收益數為七千四百六十九億，以目前參與收益分配的有效帳戶數估算，平均每名勞工帳面可分紅五點七八萬。

勞動部勞動基金運用局二日發布最新勞動基金運用情形說明，整體勞動基金截至去年底為止，規模為七兆七千九百二十五億。去年整體勞動基金運用績效也出爐，數據顯示，去年全年度投資收益為一兆一千一百七十七億，收益率為百分之十六點零六，其中十二月單月收益為一千四百一十五億。

廣告 廣告

去年投資收益，包括新制勞退基金收益數七千四百六十九億、收益率百分之十五點六零；舊制勞退基金收益數為兩千零五十七點一億、收益率二十二點五三；勞保基金收益數為一千五百九十八億，收益率十五點五七；就保基金收益數為二十五點五億，收益率一點四四；勞職保基金收益數為七點零三元，收益率一點八九；積欠工資墊償基金收益數為二十點六二億，收益率為十一點四一。另外，受衛生福利部委託管理國民年金保險基金收益數為八百七十一億，收益率為百分之十五點五二；受農業部委託管理農民退休基金收益數為三十六億，收益率為十五點四一。

若以勞工可參與分配的新制勞退基金來看，去年收益數為七千四百六十九億，打破一一三年的六千九百八十九點七億最高紀錄。據統計，以目前參與收益分配的新制勞退有效帳戶數一千兩百九十二萬戶估算，平均每名勞工約可分紅五萬七千八百零九元，但必須等到勞工滿六十歲才請領得到。根據統計，去年整體勞動基金有兩成一配置台股，全年整體勞動基金收益數有超過一半來自國內股市。

勞動基金運用局公布新制勞退基金十大持股，台積電仍位居第一，占比百分之三十一點九六，其次依序為台達電六點三四、鴻海四點三三、聯發科三點九一、奇鋐二點七四、台光電子二點四一、富邦金二點一、國泰金一點九九、健策精密工業一點八六、金像電子一點七八。