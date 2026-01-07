文 ‧ 洪寶山

台灣的勞動基金包含「勞保基金」、「新制勞退基金」與「舊制勞退基金」等不同基金，其投入股市的時間點有所不同。勞保基金是歷史最悠久的基金，早期主要存放於銀行或購買債券，直到1997年7月爆發東南亞金融風暴才正式將資金投入台股市場，開啟了勞保基金投資股市的歷程。

新制勞退投資收益分紅個人

新制勞工退休基金在2007年成立勞工退休基金監理會後，才正式大規模將資金配置於股票、債券等投資工具。舊制勞退基金早期多由台灣銀行(原中央信託局)代管，主要以存款與固定收益為主。隨著勞保基金與退撫基金(1996年起)陸續投入股市，舊制勞退基金也隨之放寬運用，並在勞退基金監理會成立後，與新制勞退基金同步進行更專業化的股市布局。

在三大勞動基金中，只有「新制勞退基金」會將投資收益「分紅」到勞工的個人帳戶。「勞保基金」與「舊制勞退基金」是屬於「確定給付制」，也就是說，您退休領多少錢是根據您的年資、薪資與公式算出來的，與基金賺賠無關，賺多了不會多給您，賠了也不會少給您(由政府負最後支付責任)。

新制勞退有五年出現負報酬

新制勞退基金從2005年制度上路當年就開始計算收益，並於2006年3月完成首次分紅入帳。早期(2005~2007年)資金主要放銀行，第一年的收益率僅約1.33%，金額非常少。直到勞工退休基金監理會成立，開始大規模投入股市與海外投資後，收益率才開始出現較大的波動。2008年到2024年這十七年間，共有五年(2008、2011、2015、2018、2022年)出現負報酬。

新制勞退有「保證收益機制」，政府保證您的長期平均收益率不會低於「當地銀行二年期定存利率」。如果退休時，帳戶累積的收益低於保證收益，政府會補足差額給您....閱讀更多

