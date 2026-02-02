勞動基金收益再創新高 114年大賺1兆1177億

（中央社記者吳欣紜台北2日電）勞動基金投資再報喜，根據最新勞動基金運用績效顯示，114年整體勞動基金大賺新台幣1兆1177億元，收益數打破113年最高紀錄，也是連續兩年收益數破兆元。

勞動部勞動基金運用局今天發布最新勞動基金運用情形說明，整體勞動基金截至114年12月底止，規模為7兆7925億元。

114年整體勞動基金運用績效也出爐，數據顯示，114年全年度投資收益為1兆1177億元，收益率為16.06%，其中12月單月收益為1415億元。

114年投資收益，包括新制勞退基金收益數7469億元、收益率15.60%；舊制勞退基金收益數為2057.1億元、收益率22.53%；勞保基金收益數為1598億元，收益率15.57%；就保基金收益數為25.5億元，收益率1.44%；勞職保基金收益數為7.03億元，收益率1.89%；積欠工資墊償基金收益數為20.62億元，收益率為11.41%。

另外，受衛生福利部委託管理國民年金保險基金收益數為871億元，收益率為15.52%；受農業部委託管理農民退休基金收益數為36億元，收益率為15.41%。

勞動基金運用局表示，114年上半年受到美國關稅政策變數及經濟成長前景不明等挑戰，金融市場大幅震盪，同期間美元兌新台幣匯價也劇烈起伏，導致勞動基金短期帳面評價未實現損益波動。

基金局說，後續雖因美國政府與各國陸續達成協議，關稅議題稍見明朗，加上通膨趨勢及貨幣政策調整預期帶動市場信心回穩，但地緣政治衝突與關稅政策不確定性仍持續干擾市場，進而提高投資決策與操作難度；而台股由於半導體及電子產業在全球供應鏈中具關鍵地位，相關類股表現相對穩健，使得大盤指數獲得推升。

基金局表示，後續將持續密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。（編輯：吳素柔）1150202