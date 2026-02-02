勞動基金收益創歷年新高！勞退新制每人分紅5.7萬

大家最關注的新制勞退基金去年收益數7469億元，若以去年參與收益分配的有效帳戶1292萬戶計算，平均每位勞工可分紅約5.78萬。（本報資料照片）

勞動基金運用局今日公布勞動基金績效，截至民國114年12月底止，勞動基金加計受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金，總管理規模達8兆5293億元，總收益數1兆2084億元，創下歷年新高，收益率為16.02％，其中大家最關注的新制勞退基金收益數7469億元，若以去年參與收益分配的有效帳戶1292萬戶計算，平均每位勞工可分紅約5.78萬。

勞動基金運用局表示，整體勞動基金截至114年12月底止，規模為7兆7925億元，全年度投資收益為1兆1177億元，收益率為16.06％，12月單月收益為1415億元。若加計受託管理國民年金保險基金及農民退休基金，總管理規模達8兆5293億元，總收益數為1兆2084億元，為歷年新高，收益率為16.02％。

勞動基金運用局表示，114年上半年受到美國關稅政策變數及經濟成長前景不明等挑戰，金融市場大幅震盪，同期間美元兌新台幣匯價也劇烈起伏，致勞動基金短期帳面評價未實現損益波動。

勞動基金運用局表示，而後雖因美國政府與各國陸續達成協議，關稅議題稍見明朗，又通膨趨勢及貨幣政策調整預期帶動市場信心回穩，然地緣政治衝突與關稅政策不確定性仍持續干擾市場，進而提高投資決策與操作難度；台股由於半導體及電子產業在全球供應鏈中具關鍵地位，相關類股表現相對穩健，使得大盤指數獲得推升。

勞動基金運用局表示，勞動基金是勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為投資目標，考量基金性質與規模龐大，投資運用兼重資產安全性、流動性與收益性下，辦理各項投資係以長期、穩健角度，涵蓋股票、債券及另類資產等各項投資類別，並布局在國內及國外不同市場及配置不同資產類別，避免風險過度集中，未來將持續密切掌握全球政經情勢，機動調整投資部位，強化基金運用效能，提升基金長期投資效益。

