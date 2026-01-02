勞動基金最新績效出爐！前11月累計賺9,762億元 新制勞退平均分紅5.04萬

勞動基金今（1/2）日最新績效出爐，至 114 年 11 月底，整體規模為新台幣（以下同）7 兆 6,951 億元，累積收益數高達 9,762 億元，收益率 14.1%；11 月份收益則約 1,167.6 億元。 圖：翻攝自勞保局官網

[Newtalk新聞] 勞動基金今（2）日最新績效出爐，截至 114 年 11 月底，整體規模已達新台幣（以下同）7 兆 6,951 億元，累積收益數高達 9,762 億元，收益率 14.1%；11 月份收益則約 1,167.6 億元，較前一月（10月份）單月收益 3,006 億元下滑。

其中，攸關約 1,292 萬勞工退休後收益分配的新制勞退，整體規模達 5.1 兆元，前 11 月收益達 6,511.7 億元，單月收益為 922 億元、收益率 13.7%，平均每位勞工約可分紅 5.04 萬元。

廣告 廣告

據統計，114 年最高之單月獲利紀錄為十月份，接續二、三名為八月的 2,778 億元、三月 2,422 億元，該 3 個月也是勞動基金史上獲利最高的三個月份。

勞動基金運用局表示，回顧 11 月市場表現，雖美國政府結束停擺，非農就業數據表現尚佳，但失業率仍處於高位，加上投資人對 AI 類股評價過高的擔憂持續發酵，市場投資情緒受壓抑，拖累主要股市表現；所幸，月底傳出烏俄戰爭停火協議將有進展，市場表現回穩。台股因高度連結全球科技產業鏈，受美國科技股修正影響，指數表現同步承壓，儘管短期面臨外部壓力，台灣的經濟基本面尚屬穩健，出口動能仍保持韌性，隨美國科技股在月底止穩，台股跌幅亦有所收斂。

另外，受衛福部委託管理的國民年金保險基金規模為6,975.8億元，增加 38.5 億元，收益率為 13.34%；受農業部委託管理農民退休基金規模為 262.9 億元，增加 6.2 億元，收益率 13.42%。若加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模達 8 兆 4,190 億元，整體收益率 14.04%，收益數為 1 兆 541 億元。

整體來看，11 月市場波動再現，勞動基金維持穩健步伐，專注追求長期投資回報。以長期成果來看，近 10 年來（104～114.11）平均收益率為 7.91%，國保基金近 10 年（104～114.11）平均收益率 8.29%，投資績效穩健。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

酒駕撞死清潔隊員逃逸 淡水24歲男欲潛逃「忘帶護照」自行投案

柯文哲拜會藍黨團 傅崐萁牽手喊：2028藍白合光復台灣