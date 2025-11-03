勞動基金爆賺5588億元 勞工每人分紅2.8萬元

全球金融市場在9月維持漲勢，推升勞動基金投資績效。勞動基金運用局今(3)日公布，截至9月底，整體勞動基金收益達5,588億元，收益率8.14%，單月收益2,167億元，為歷年第4高。以新制勞退基金為例，今(2025)年前9月已賺進3,620.4億元，換算1,292萬名有效帳戶勞工，平均每人帳上可分得約2.8萬元。

觀察各基金表現，新制勞退基金規模4兆9,153億元，收益率7.69%；舊制勞退基金達1兆393億元，收益率12.57%；勞保基金為1兆2,484億元，收益率7.95%；就業保險基金1,771億元，收益率為負0.45%。

勞職保基金規模為376億元，收益率1.40%；積欠工資墊償基金222億元，收益率7.06%。另外，代衛福部及農業部管理的國民年金、農民退休基金，收益率分別為7.78%與10.36%。

勞動基金運用局指出，今年以來國際金融市場劇烈震盪，但基金仍秉持「長期、穩健」原則，透過多元資產配置分散風險，包括國內外股票、債券與另類投資等項目，成功降低匯率與市場波動的影響。以長期績效來看，2015年至2025年9月止，整體勞動基金平均收益率為7.24%，國民年金基金則是7.69%，顯示長線報酬穩定成長。

回顧9月市場情勢，美國聯準會宣布降息，激勵市場信心，美股主要指數普遍上揚；台股受惠AI與科技族群表現，加權指數續創波段高點，金融市場延續前(8)月漲勢。不過勞金局提到，外幣計價的海外投資須於月底依匯率評價，今年以來新台幣升值超過7%，未實現匯兌損益仍對整體收益率造成帳面影響。

展望後勢，勞動基金運用局引述國際貨幣基金(IMF)10月最新報告，2025年全球經濟成長率預估上修至3.2%，但美中關稅與地緣政治風險仍為不確定因素。國內部分，中經院預測今年GDP成長率可望達5.45%，AI與出口動能將持續挹注，但企業投資趨向保守，經濟前景仍須觀察。

