勞動基金狂賺1.1兆 1292萬勞工帳戶平均分紅5.8萬

勞動基金運用局今（2）日公布2025年12月勞動基金績效，整體勞動基金全年度投資收益達1兆1177億元，收益率為16.06%，截至去年12月底止規模為7兆7925億元。其中新制勞退基金收益數為7469億元、收益率15.60%，打破2024年6989.7億元的最高紀錄，再創歷史新高。以目前參與收益分配的新制勞退有效帳戶數1292萬戶估算，平均每名勞工約可分紅5萬7809元。

新制勞退基金在2025年獲利7469億元。（圖／中天新聞）

勞動基金運用局表示，2025年單月12月收益為1415億元。若加計受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金，總管理規模達8兆5293億元，總收益數為1兆2084億元，為歷年新高，收益率為16.02%。勞保基金收益數為1598億元，收益率15.57%。受惠台股表現，勞動基金繳出亮眼成績。

勞動基金運用局說明，2025年上半年受到美國關稅政策變數及經濟成長前景不明等挑戰，金融市場大幅震盪，同期間美元兌新台幣匯價亦劇烈起伏，導致勞動基金短期帳面評價未實現損益波動。而後雖因美國政府與各國陸續達成協議，關稅議題稍見明朗，又通膨趨勢及貨幣政策調整預期帶動市場信心回穩，然而地緣政治衝突與關稅政策不確定性仍持續干擾市場，進而提高投資決策與操作難度。

勞動部勞到基金運用局。（圖／資料照）

勞動基金運用局指出，台股由於半導體及電子產業在全球供應鏈中具關鍵地位，相關類股表現相對穩健，使得大盤指數獲得推升。以長期成果來看，整體勞動基金及國保基金近10年平均收益率分別為8.58%及8.99%，近5年平均收益率分別為10.33%及10.59%，投資績效穩健。

勞動基金運用局表示，為提供勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為投資目標，考量基金性質與規模龐大，投資運用兼重資產安全性、流動性與收益性下，辦理各項投資係以長期、穩健角度，涵蓋股票、債券及另類資產等各項投資類別。藉由布局在國內及國外不同市場及配置不同資產類別，避免風險過度集中，以有效分散風險並可參與不同市場的成長力。

勞動基金運用局也公布2025年底十大持股，台積電占31.96%、台達電6.34%、鴻海4.33%、聯發科3.91%、奇鋐2.74%、台光電2.41%、富邦金2.1%、國泰金1.99%、健策1.86%、金像電1.78%。勞動基金運用局將持續密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。

國際貨幣基金於1月19日發表世界經濟展望更新，預測2026年全球GDP增長為3.3%，2027年則為3.2%，經濟成長整體雖維持穩健，但主要是反應貿易政策不確定性與AI類股投資成長之拉鋸。展望未來市場風險仍存，包括AI投資修正、貿易政策變動與地緣政治緊張，皆需持續觀察。

由於個別勞工退休金繳納的期間、金額都不相同，參與基金運用獲得收益的貢獻度也有所差異，因此每名勞工實際分配到的收益並不相同。依據勞保局規劃，勞退新制分紅會在每年3月入帳，屆時勞工可到個人專戶查看，但帳戶內的錢必須等到勞工滿60歲才請領得到。

