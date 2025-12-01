勞動基金績效創新高！10月大賺逾3千億元 勞工每人「平均分紅4.3萬元」

勞動部勞動基金運用局今（1）日公布整體勞動基金最新績效，截至2025年10月底，整體規模達7兆5646億元，收益數為8595億元，收益率12.46％，10月單月收益達3006億元，創下單月收益紀錄新高。該局強調，今年在金融市場震盪下，依舊秉持專業，持續追求穩定表現，以長期成果來看，近10年平均收益率為7.76％，國保基金同期平均收益率也有8.25％，投資績效穩健。

金融市場前景具挑戰 勞動基金仍表現穩健

勞動基金運用局指出，10月市場表現受到美國政府停擺，與中國加強稀土出口管制影響，震盪加劇。然而，隨著美中釋出緩和訊號，加上美國月底如預期降息，提振市場投資信心，並延續AI熱潮，由科技股帶動主要指數上漲。

主計總處公布第三季經濟成長率達7.64％，出口動能持續支撐景氣，在基本面穩健發展下，持續推升科技股與AI概念股的表現，使台股加權指數持續上升。10月市場主要受到貨幣政策的寬鬆走向，與科技類股表現，金融市場呈現上揚，11月份市場波動再現，勞動基金則維持穩健策略，追求長期投資回報。

勞動基金運用局公布整體勞動基金績效，整體規模達7兆5646億元。（圖／勞動基金運用局提供）

勞動基金運用局強調，勞動基金肩負勞工經濟生活責任保障，投資布局以長期穩健為原則，與國際知名或大型退休基金類似，採取分散多元策略，以降低集中風險，並掌握市場成長機會。該局補充，勞保老年給付屬確定給付制，不受基金績效影響，新制勞退個人專戶也具有保證收益機制，勞動基金將持續秉持專業穩健投資，確保勞工權益無虞。

勞工平均分紅4.3萬元怎麼領？

若以新制勞退有效帳戶約1292萬戶計算，平均每位勞工的分紅預計增加約4.3萬元。勞動新制收益分配每年底結算收益，預計將在2026年3月按比例匯入勞工個人退休金專戶。分配完成後，可以透過勞保局網站、ATM、勞保局行動服務APP等管道查詢金額。這筆分紅是勞工未來退休金的一部分，因此必須符合法定請領資格才能領取，像是年滿60歲即可申請請領；工作年資滿15年以上，可選擇按月領或一次請領；工作年資未滿15年者，只能一次請領。