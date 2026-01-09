勞動基金績效帶動 去年前10月自提勞退人數暴增近15萬創新高

勞動部今天(9日)指出，截至2025年10月，自願提繳勞工退休金人數增加近15萬人，超過歷年全年度增加人數，其中女性參與比例52.35%也高於男性的47.65%，自願提繳比例占勞退新制人數約17.2%，也創新高。

勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛也舉了兩個實例。這位年約50歲的菲姐有14年的舊制年資，但自2005年7月1日起改選勞退新制，並自2007年起開始自願提繳退休金，目前每月工資約新台幣7萬元，其新制個人退休金專戶累積金額已達約190萬元，舊制年資的退休金目前也將近200萬元。不但如此，菲姐的新制退休金專戶仍會隨在職期間持續累積；以勞動部提供的「勞工個人退休金試算表」，按薪資成長率1.44%及過往勞退新制基金的收益率6.42%推估，若持續工作並且自願提繳退休金到65歲，菲姐退休時新制專戶可望累積762萬餘元，若再加計退休時的舊制退休金238萬元（推估退休時每月工資約8.5萬元），屆時新舊制退休金將累積千萬元。

第二個案例是這位年約45歲、勞退提繳年資20年4個月的龍哥，從勞退新制施行起就開始自願提繳6%，20年來的提繳工資平均約4.4萬餘元，目前每月工資約4.8萬元，專戶累積餘額目前約216萬餘元，如果龍哥繼續工作到65歲並持續自提，以相同的薪資成長率及勞退新制基金收益率推估，退休時專戶也將累積到約1,065萬餘元。

勞動部指出，勞工如能提早規劃並善用勞退新制及自願提繳機制，將有助於勞工退休前逐步建構一定保障水準的經濟基礎；勞工也可善用勞動部網站提供的「勞工個人退休金試算表」（https://calcr2.mol.gov.tw/trial），先行試算未來退休時可能累積的退休金及每月可領金額，提早掌握退休財務狀況。