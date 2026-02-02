勞動基金賺1.1兆創新高 勞工平均領5.78萬元、新制勞退十大持股揭曉

勞動基金運用局今（2）日公布最新績效，截至去（2025）年12月底，整體勞動基金規模達7兆7924億元，全年投資收益1兆1177億元，收益率16.06％，其中12月單月收益達1415億元。

各大基金全年報酬率持續增加，像是舊制勞退基金收益率22.53％，新制勞退基金收益率也達到15.6％，大賺7469億元，以新制勞退有效帳戶約1292萬計算，平均每位勞工2025前帳面可分紅數達5萬7810元。

若再加上受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金，基金運用規模擴大至8兆5292億元，全年總收益為1兆2084億元，創下歷年新高，整體收益率為16.02％。

勞動基金運用局管理運用規模與績效。（圖／勞金局提供）

新制勞退基金收益數創新高

各項基金表現亮眼，為勞工退休與保險財務挹注穩定動能。像是大家最關注的新制勞退基金，收益數為7469億元，收益率15.60％，勞保基金收益1598億元，收益率15.57％。受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為7099.4億元，收益率為15.52％。受農業部委託管理之農民退休基金規模為268億元，收益率為15.41％。

勞金局今日也公布去年下半年，新制勞退基金前十大持股及債券。台積電（2330）以31.96％的持股比率穩居第一，台達電（2308）以及鴻海（2317）則分別以6.34％、4.33％位居第二、第三名。尤其台達電占比較上半年提高，由3.66%提升至6.34%，從第4大持股躍升為第2名，至於前十大持股仍以權值電子股為核心。

新制勞退基金前十大持股。（圖／勞金局提供）

勞金局指出，去年金融市場波動劇烈，上半年受美國關稅政策不確定性、全球經濟成長前景不明及匯率大幅震盪影響，基金短期帳面評價出現波動，隨後因美國與多國陸續達成協議、通膨趨勢與貨幣政策預期趨於明朗，市場信心回穩。不過，因為地緣政治風險與關稅變數仍持續干擾投資環境，增加操作難度。

台股撐盤助攻 多元配置分散風險

勞金局也分析台灣半導體與電子產業在全球供應鏈中具關鍵地位，相關類股表現相對穩健，帶動台股指數上揚，有助於基金整體績效表現。從長期成果來看，整體勞動基金與國保基金近10年平均收益率分別為8.58％與8.99％，近5年平均收益率則為10.33％與10.59％，顯示投資表現具長期穩定性。

持續關注政經變數 強化長期投資效益

最後，勞金局也強調勞動基金是以保障勞工經濟生活為核心目標，投資運用兼顧安全性、流動性與收益性，透過股票、債券及另類資產等多元配置，並分散布局於國內外市場，以降低集中風險。未來將持續密切掌握全球政經情勢，適時調整投資策略，提升基金長期投資效益。

勞動基金何時才能領？怎麼領

若以新制勞退有效帳戶約1292萬戶計算，平均每位勞工的分紅預計增加約5.78萬元。勞動新制收益分配每年底結算收益，預計將在2026年3月按比例匯入勞工個人退休金專戶，可以透過勞保局網站、郵局ATM、勞保局辦事處臨櫃等管道查詢金額。

這筆分紅是勞工未來退休金的一部分，必須符合法定請領資格才能領取，像是年滿60歲即可申請請領；工作年資滿15年以上，可選擇按月領或一次請領，工作年資未滿15年者，只能一次請領。