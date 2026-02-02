勞動基金賺1.1兆 新制勞退分紅5.7萬

台北股市行情大好，勞動基金收益水漲船高，去年大賺1兆1177億元。（本報資料照片）

勞動基金在民國114年大賺1兆1177億元，若加計受託管理國民年金保險基金及農民退休基金，總收益數1兆2084億元，均創歷史新高。其中大家最關心的新制勞退基金收益數7469億元，以去年參與收益分配的有效帳戶1292萬戶計算，平均每位勞工可分紅約5.78萬。

勞動基金運用局2日公布勞動基金運用情形，整體勞動基金截至114年12月底止，規模7兆7925億元，全年度投資收益1兆1177億元，收益率為16.06％。

廣告 廣告

其中新制勞退基金規模5兆1794.6億元、收益數7469億元、收益率15.60％；舊制勞退基金規模1兆657.9億元、收益數2057.1億元、收益率22.53％；勞保基金規模1兆3035.2億元、收益數1598億元、收益率15.57％；就保基金規模1824.8億元、收益數25.5億、收益率1.44％。

勞金局副局長劉麗茹分析，回顧去年上半年遭遇美國宣布實施對等關稅，金融市場大幅震動，後來趨於明朗化，且台灣半導體及電子產業在全球供應鏈具有關鍵地位，尤其台股去年一整年漲幅高達25.7％，相關類股表現佳，對基金貢獻頗大，不過仍會以長期、穩健角度從事股票、債券及另類資產等不同投資，不會有過度集中的風險。

對於今年1月投資情形，她表示，勞動基金去年10月單月收益3006億元創下單月收益新高，今年1月不論台股或國外股市、債市都很不錯，今年1月勞動基金單月收益，很有機會超過去年10月單月收益。

另外，勞金局局長蘇郁卿說，勞保基金面臨收不抵支，投資操作需要有流動性，故過往勞保基金投資較不傾向長期投資運用，已多年沒有辦理國內投資全權委託經營招標案，現在勞保基金撥補相對明確，將考量勞保基金流出情形，研議納入國內全權委託招標案。

她補充，勞金局今年1月已完成114年度的國內投資全權委託經營招標案的委託評選，今年將衡酌基金規模及各基金資產配置、金融情勢，辦理新年度的國內股票全權委託經營。