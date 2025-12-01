勞動基金連月大漲！單月收益首破3000億 官員：正向看待AI發展

勞動基金運用局副局長劉麗茹說明，勞動基金整體規模來到7兆5646億元，光是10月就大賺3006億元。徐筱嵐攝



勞動基金運用局今（12/1）日公布勞動基金最新績效，儘管上半年出現虧損，收益率一度負成長，但截至10月底，整體規模來到7兆5646億元，光是10月就大賺3006億元。官員說明，10月國內外金融市場表現亮眼，加上新台幣匯率貶值，不僅創下單月收益首次突破3000億元，更刷新歷史紀錄，而11月因市場波動劇烈，收益持平的機率較高；另外，對AI泡沫化的傳言，國內許多產業都搭上這股浪潮，且營收表現佳，趨勢朝正向成長。

根據基金局統計，截至10月底，整體勞動基金規模為7兆5646億元、累計收益數8595億元、收益率來到12.46％。其中，新制勞退基金規模為4兆9880億元、收益率11.82％，收益數5,589.1億元；舊制勞退基金規模為1兆469億元、收益率18.55％；勞保基金規模為1兆2909億元、收益率12.56％。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，10月底美國如預期降息，提振投資信心，金融市場延續AI熱潮，由科技股領漲，帶動四大指數上揚，而台股加權指數大漲2412.81點、漲幅9.34％，使得勞動基金的總收益數持續增加，光是10月的單月收益就創下歷史新高。

不過，11月美股疲軟，台股也中止連六紅，下跌606.87點、跌幅2.15%。劉麗茹不諱言，11月的金融市場波動劇烈，不僅出現史上最高漲幅、或歷史新低跌幅等，震盪頻率也高於以往，評估11月收益持平的機率較高，單月有機會出現小賺或小賠。

由於市場近期對AI是否泡沫化爭論不休，也牽動金融市場行情，劉麗茹認為，歷史上確實發生過多起「泡沫化」，但目前的AI發展是實質可見，國際企業競相進行AI投資，國內許多業者陸續搭上這波AI熱潮，如AI相關供應鏈產業等，有營收與成長，從整體趨勢來看，朝正向發展。

另外，先前新台幣匯率升值，不只對出口商帶來衝擊，勞動基金的海外部位也因匯兌深受影響。劉麗茹指出，從年初迄今，新台幣雖仍呈現升值格局，但基金操作是靈活運用，趁著升值可結購、逆勢買進，放入美元定存，或是自營部位投資美元ETF、美債等，進行彈性處理。長期來看，匯率屬於平穩化因素，對基金收益的影響有限。

劉麗茹也透露，目前勞動基金的國內外配置占比約一半，國內部位包含存款、短票和債券等，收益穩定，海外部位則有債、股的分配，依照去年全年的收益數，有48%來自國內，海外占比則有52%；不過，今年截至目前為止，國內部位占比提升至60%左右，每年比例會隨之變化，以長期成果來看，近10年平均收益率為7.76％、國保基金近10年平均收益率為8.25％，投資績效穩健。

