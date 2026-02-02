勞動基金連2年獲利破兆 新制勞退分紅近6萬元

去(2025)年台股氣勢如虹，勞動基金投資績效再創高峰。勞動基金運用局公布最新統計，截至去年底，國內勞動基金全年投資收益達新台幣1兆1,177億元，刷新歷年最高紀錄，並連續第2年獲利突破兆元；其中，新制勞退基金全年收益7,469億元，以1,292萬戶有效帳戶估算，平均每名勞工帳面分紅約5萬7,809元，同步寫下歷史新高。

在市場高度關注的持股結構方面，新制勞退基金前10大持股仍以電子與半導體族群為主，其中台積電持有31.96%，多年穩居第1；其次依序為台達電6.34%、鴻海4.33%、聯發科3.91%、奇鋐2.74%、台光電2.41%；金融股方面則由富邦金與國泰金分別以2.10%與1.99%進入前10名。整體來看，前10大持股高度集中於電子與半導體供應鏈。

勞動基金運用局指出，若以新制勞退基金自營股票部位觀察，台積電在去年下半年占整體股票投資比重已超過5成，相關產業仍是基金配置的重要核心，也反映台灣科技產業在全球供應鏈中的關鍵角色。

從整體布局來看，去年勞動基金約21%投入台股，全年收益中，來自國內股市的貢獻占比逾5成，成為推升投資績效的重要動能。運用局分析，台灣半導體與電子產業表現相對穩健，使基金在市場震盪中仍能維持亮眼成績。

截至去年底，整體勞動基金規模達7兆7,925億元，全年投資報酬率為16.06%，其中12月單月收益1,415億元。若加計受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金，總管理規模擴大至8兆5,293億元，全年總收益數來到1兆2,084億元。

就各基金表現觀察，新制勞退基金去年收益數為7,469億元、收益率15.60%；舊制勞退基金收益數2,057.1億元、收益率22.53%，表現居各基金之冠；勞保基金收益數1,598億元、收益率15.57%。

就業保險基金收益數25.5億元、收益率1.44%；勞工職業災害保險基金收益數7.03億元、收益率1.89%；積欠工資墊償基金收益數20.62億元、收益率11.41%。此外，受託管理部分，國民年金保險基金收益數871億元、收益率15.52%；農民退休基金收益數36億元、收益率15.41%。

