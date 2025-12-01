勞動基金10月創紀錄 估11月小賺或小賠

（中央社記者張雄風台北1日電）勞動基金10月單月收益為新台幣3006億元，首次單月突破3000億元、創歷史新高。勞動基金運用局今天表示，11月因國內外股市漲跌幅度大，綜整預估11月可能小賺或小賠的機率較高。

勞動部公布最新勞動基金運運用績效，截至今年10月底，整體規模為7兆5646億元，其中10月單月收益為3006億元，再度刷新單月收益新高；前次最高紀錄為今年8月單月2778億元。

勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹下午在記者會中表示，這個月金融市場延續AI浪潮，也是單月收益數首次超過3000億元，在長期來看，投資算是穩健。

劉麗茹指出，目前觀察11月金融市場波動很大，漲跌頻率也比以往高；單月股市屬於下跌的情形，債的部分則可能有微幅上調，綜合下來，11月單月持平的機率比較高，也就是基金可能會小賺或小賠。

匯率部分，劉麗茹說，今年至今整體台幣匯率變化的幅度滿大，今年中段匯兌的影響比較大，但後期慢慢又回沖；勞動基金是長期投資，不會是單一面向的影響，且國外部位一定會持有，因此是平常心對待。

劉麗茹強調，「會盡量維持基金平穩」，可能在台幣匯率強勢時、金融市場會比較好，就會增加美元定存，或是在自營部位中買美金的ETF、美債等，只有在極端情況時會結匯較多，做為日後投資的備用。

至於市場傳出AI泡沫化的訊息，劉麗茹認為，基金操作仍然看基本面，只要基本面是實質可見的，如許多企業的營收數字、生產線也在運作；當然不可能永遠上升，總是會有起伏，但趨勢還是屬於正向發展。（編輯：管中維）1141201