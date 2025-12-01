勞動基金10月單月收益3006億元 再創新高

（中央社記者張雄風台北1日電）勞動部今天公布最新勞動基金運運用績效，截至今年10月底，整體規模為新台幣7兆5646億元，10月單月收益3006億元，再度刷新單月收益新高；前次最高紀錄為今年8月的2778億元。

勞動部勞動基金運用局今天公布整體勞動基金最新績效，截至今年10月底，整體規模為7兆5646億元，收益數為8595億元，收益率為12.46%，10月單月收益為3006億元，再度刷新單月收益新高。

若加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模達8兆2840億元，收益率為12.47%，收益數為9324億元。

據統計，原本史上單月最高紀錄為今年8月，單月收益2778億元，接著為去年3月2422億元，再來是民國109年11月的2402億元，最後是今年9月為2167億元。

截至今年10月底，新制勞退基金規模為4兆9880億元，收益率11.82%；舊制勞退基金規模1兆469億元，收益率18.55%；勞保基金規模1兆2909億元，收益率12.56%；就保基金規模為1789億元，收益率0.11%；勞職保基金規模為370億元，收益率1.56%；積欠工資墊償基金規模為229億元，收益率10.69%。

另外，受衛生福利部委託管理國民年金保險基金規模為6937億元，收益率為12.43%；受農業部委託管理農民退休基金規模為257億元，收益率為14.96%。

勞動基金運用局說明，回顧10月市場表現，月初受到美國政府停擺及中國加強稀土出口管制等事件影響，市場表現震盪，然而美中隨即釋出緩和訊號，加上月底美國如預期降息，提振投資信心，金融市場延續AI熱潮，由科技股領漲帶動主要指數上漲。

國內方面，行政院主計總處公布第三季經濟成長率年增率為7.64%，出口動能持續支撐景氣表現，在基本面穩健發展下，科技類股與AI概念股延續強勢，帶動台灣加權指數穩步上揚。

勞動基金運用局強調，今年以來金融市場波動劇烈，勞動基金持續追求穩定表現，以長期成果來看，近10年（104年至114年10月）平均收益率為7.76%，國保基金近10年（104年至114年10月）平均收益率為8.25%，投資績效穩健。（編輯：陳清芳）1141201