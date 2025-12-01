勞動基金10月大賺3006億 前10月勞工「平均獲利」揭曉

勞動基金最新績效出爐，前10月大賺8595億。（圖：Motion Elements）

勞動基金運用局今天（1日）公布最新勞動基金績效，勞動基金10月單月收益3006億元，再度刷新單月收益新高。到今年10月底，整體勞動基金規模7兆5646億元，收益數8595億元，收益率為12.46%。如果以新制勞退基金累計前10個月收益5589.1億元來計算，1292萬名勞工平均每位勞工帳面獲利高達4.3萬元。

根據統計，原本史上單月最高紀錄為今年8月，單月收益2778億元，接著為去年3月2422億元，再來是民國109年11月的2402億元，然後是今年9月為2167億元。

廣告 廣告

勞動基金運用局也公告，到2025年10月底勞動基金運用績效，除了整體勞動基金績效亮眼，各主要基金獲利也持續走高，多數基金今年以來的投資績效都出現10％的表現。

據統計，新制勞退基金規模為4兆9880億元，帳面獲利高達5589.1億元，收益率11.82%；舊制勞退基金規模為1兆469億元，收益率18.55%，今年以來獲利1696.6億元，收益率18.55%，位居各基金之冠。至於勞保基金規模為1兆2909億元，今年以來獲利1282.1億元、收益率12.56％。

而就保基金規模為1789億元，收益率0.11%；勞職保基金規模為370億元，收益率1.56％；積欠工資墊償基金規模為229億元，收益率為10.69%。另外，受衛福部委託管理的國民年金保險基金規模為6937億元，收益率為12.43%；受農業部委託管理的農民退休基金規模為257億元，收益率為14.96%。

勞動基金運用局表示，回顧10月市場表現，月初受到美國政府停擺及中國加強稀土出口管制等事件影響，市場表現震盪，然而美中隨即釋出緩和訊號，加上月底美國如預期降息，提振投資信心，金融市場延續AI熱潮，由科技股領漲帶動主要指數上漲。

國內方面，主計總處公布第三季經濟成長率年增率為7.64%，出口動能持續支撐景氣表現，在基本面穩健發展下，科技類股與AI概念股延續強勢，帶動台灣加權指數穩步上揚。整體來看，10月市場關注重點仍落在貨幣政策的寬鬆動向與科技類股表現，金融市場呈現上行格局，然時序進入11月份，市場波動再現，勞動基金維持穩健投資步伐，專注追求長期投資回報。