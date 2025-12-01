勞動基金10月收益3006億 再創史上單月新高

勞動基金10月單月收益為3006億元，創下單月收益新高，原本史上單月收益最高紀錄發生在今年8月，單月收益2778億元。（本報資料照片）

勞動基金運用局今日公布勞動基金最新績效顯示，截至民國114年10月底，整體勞動基金規模7兆5646億元，收益數8595億元，收益率為12.46％，10月單月收益為3006億元，創下單月收益新高，原本史上單月收益最高紀錄發生在今年8月，單月收益2778億元。

勞動基金運用局表示，截至114年10月底，整體勞動基金規模7兆5646億元，收益數8595億元，收益率為12.46％。其中新制勞退基金規模4兆9880億元，收益率11.82％；舊制勞退基金規模1兆469億元，收益率18.55％；勞保基金規模1兆2909億元，收益率12.56％；就保基金規模1789億元，收益率0.11％；勞職保基金規模370億元，收益率1.56％；積欠工資墊償基金規模為 229億元，收益率10.69％。

受衛生福利部委託管理國民年金保險基金規模6937億元，收益率為12.43％；受農業部委託管理農民退休基金規模257億元，收益率14.96％。

勞動基金運用局表示，10月初受到美國政府停擺及中國加強稀土出口管制等事件影響，市場表現震盪，然美中釋出緩和訊號，加上月底美國如預期降息，金融市場延續AI熱潮，由科技股領漲帶動主要指數上漲。國內方面，主計總處公布第三季經濟成長率年增率為7.64％，出口動能持續支撐景氣表現，在基本面穩健發展下，科技類股與AI概念股延續強勢，帶動臺灣加權指數穩步上揚。

勞動基金運用局指出，10月市場關注重點仍落在貨幣政策的寬鬆動向與科技類股表現，金融市場呈現上行格局，然時序進入11月份，市場波動再現，勞動基金維持穩健投資步伐，專注追求長期投資回報。

勞動基金運用局補充，勞保老年給付為確定給付制，給付金額不受基金績效影響，而新制勞退個人專戶具有保證收益機制，勞動基金將秉持專業穩健投資，以提升基金長期投資效益，請勞工朋友放心。

