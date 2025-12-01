勞動基金10月績效爆棚11月會賺多少？ 勞金局這樣說
〔記者李靚慧／台北報導〕勞動基金10月份單月獲利首度突破3000億元，單月大賺3006億元、創下史上最高紀錄，但11月台股較以往震盪更為劇烈，不少最高、最低的紀錄都出現在11月，最後台股11月也以下跌2.16%收盤，11月績效如何？勞動基金運用局依據目前各項指標數據，預估勞動基金11月單月績效將是「持平」、僅有小賺或小賠的表現。
由於台股今年在台積電等龍頭指標股支撐下不斷創新高，運用局統計，截至10月，今年勞動基金累計8595億元的帳面收益，國內收益占比超過60%、已超越海外市場；但去年整體獲利僅48%來自國內、52%為國外。至於今年全年的表現是否會超越去年？劉麗茹表示，最後的投資結果，還是要回歸整體市場的報酬，仍以追求長期穩健投資為目標。
今年以來截至114年10月底，整體勞動基金帳面收益已達8595億元，收益率達12.46％；僅就10月單月，就大賺3006億元，不但超越今年8月單月大賺2778億元的紀錄，更首度單月突破3000億元，續破單月歷史新高。
勞動基金運用局副局長陳麗茹今日分析，10月之所以能有如此表現，得利於金融市場延續AI熱潮，科技股、AI概念股持續強勢，加上台幣小貶2.8角，有數十億元的匯兌獲利回沖，以及資產分散佈局，因此有此亮眼表現。
不過，11月單月台股歷經上沖下洗，出現許多歷史上的最高最低紀錄，相關指標在股市部分也出現單月下跌，劉麗茹預期，基於勞動基金分散持有股、債、另類資產，且國內國外均有佈局，預期11月基金表現將以「持平」機率較高，最後的績效依據整體部位評估，恐是單月小賺或小賠。
劉麗茹分析，影響績效表現的因素，除了股市外，匯率也是重要因素之一。她表示，今年以來台幣仍屬走升狀態，10月因單月台幣走貶，勞動基金獲得數十億評價回沖，但長期而言，若遭遇台幣大幅升值，勞動基金即會加碼美元，以供後續國外部位布局所需，藉此降低匯率因素對勞動基金績效的影響。
更多自由時報報導
千萬勞工樂翻！新制勞退前10月大賺5589億元 每人分紅4.3萬
禁日旅遊半個月！日本旅遊業1反應中國傻了
勞動基金10月賺逾3000億元 再創單月歷史新高
台股收盤》台積電爆量殺尾盤 指數跌283點失守5日線
其他人也在看
散戶小心！2026第一季驚見「6顆未爆彈」 沒挺過這關獲利全吐光！
在美國總統川普政策路徑逐漸明朗之際，2026年全球經濟可望迎來溫和成長新局，但地緣政治與貿易談判不確定性依舊籠罩，市場投資人需提高警覺。富邦金控今（12月1日）舉行第23屆《2026富邦財經趨勢論壇》前夕公布最新年度展望，首席經濟學家羅瑋博士指出，明年將呈現「股優於債」的資產配置主軸，但第一季存在6大潛在風險事件，須特別注意短期波動加劇的可能。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
128萬股民關注！00919最新配息出爐 年化配息率10.07%
擁有逾128萬受益人的百萬國民ETF群益台灣精選高息（00919） 今（1）日公布第11次配息期前公告。根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為0.54元，維持前一季水準，以今日收盤價21.45元來計算，預估年化配息率10.07%，為連續11季維持10%以上。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
漲勢急踩煞車！外資將熄火？分析師揭曉「3大概念股」最佳買點：別追高
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（1）日開盤上漲47.68點至27,674.16點，不過不到40分鐘即翻黑，指數震盪逾百點；截至下午1點，落在27,495.87點。運達投...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
金融股「這檔」獲利奪冠太香！老總曝股利政策 大哥連11日豪砸259億搶貨不手軟
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。據證交所盤後公布籌碼動向，投信週買超217.9...FTNN新聞網 ・ 1 天前
00878成分股調整出爐！3進3出踢萬海 納入鈊象、京元電子
00878成分股調整出爐！依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
EPS上看48元！「這檔散熱股」明年液冷營收衝55% 本益比18倍被嫌超跌？AI大爆發推著一路衝
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導輝達公布亮眼第3季財報後，AI產業再度被資本市場推上更高熱度。營收570.1億美元、年增62%，淨利319.1億美元、年增65%，EPS1...FTNN新聞網 ・ 1 天前
大摩上調目標價！記憶體「這檔」反遭國家隊出貨破6千張 聯電最悲遭提款11.7億
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。本週「國家隊」八大公股賣超上市個股排名，有...FTNN新聞網 ・ 1 天前
Q3獲利暴增近600%！「這PCB概念股」週漲近30%創23年新高 受惠蘋果備貨升溫飆漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導全球AI應用需求強勁，印刷電路板（PCB）作為關鍵材料，相關族群股價也隨之水漲船高，像是上游原物料軟性銅箔基板（FCCL）指...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
又要買不起黃金了？黃金存摺飆近天價 飾金1錢16680元「史上第二高」
黃金再度發威！台銀黃金存摺今（1）日每公克報4,310元，幾乎追平歷史天價，銀樓牌告價也來到今年第二高、也是史上第二高，每錢來到16680元，有民眾表示「黃金又要變成我買不起的樣子了。」Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
第一銅一度飆逾9％漲停！專家曝兩大利多：中鋼等鋼鐵股有望出頭天
鋼鐵族群成為盤面焦點！鋼鐵類股指數盤中漲近 2%，力壓半導體等主要族群，中鋼（2002）等逾6檔鋼鐵類股盤中漲幅2%起跳，最高一度漲逾9％亮燈漲停，專家表示，今日鋼鐵股的走勢屬景氣回升等四大利多同時發酵，後續有望持續受惠通膨回落、降息預期升溫。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
台股AI兩檔主動ETF12月3日同步開募 12月台灣經濟亮點和美國經濟指標速覽數據出爐｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在台股AI題材吸睛，兩檔主動ETF12月3日同步開募；12月台灣經濟亮點：PMI、外資流向與地產高峰論壇；以及12月美國經濟指標速覽：ISM、ADP與初領失業金數據接連出爐！Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
Google TPU爆湧大單！法人看好「這8檔供應鏈」齊跳高 聯發科連5漲飆22%成最大贏家
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導市場近日盛傳Meta與Google達成協議，2027年起將在資料中心部署Google自研的TPU。消息一出，不僅衝擊憑GPU稱霸AI市場的輝達...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
記憶體股像坐雲霄飛車！飆完又跌怎麼辦？專家拆解「真相」：華邦電、南亞科、群聯一次看清楚
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群近日在AI需求拉動下強勢衝高，但股價節奏宛如雲霄飛車，一天跳空、一天下殺，上周才剛歷經劇烈震盪，旋即迎來反...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
法說會報佳音！這「矽晶圓大廠」挑戰連6漲 華電網開盤即攻頂...5檔同步亮燈
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（1）日以27,674.16點開高，但隨即翻黑跌至盤下，截至上午9時25分暫以27,529.68維持跌勢，開盤有7檔個股攻上...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
布局到2026也沒問題！外媒點名「這3檔」最值得買標的 台積電也上榜
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導投資媒體《TheMotleyFool》最新報導指出，美股11月初表現疲弱，但在感恩節前夕迅速反彈，標普500也重新逼近歷史新高。面對...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
日圓萎靡 日財相：擬出手干預
日本財務大臣片山皋月30日在富士電視台播出的談話性節目裡表示，日圓匯率近期迅速貶值的波動走勢，並非由基本面驅動的情況相當明顯。她強調可能採取匯率干預措施。這是日本政府就日圓匯率發表的最新說法。工商時報 ・ 12 小時前
【Yahoo早盤】12月先蹲低後跳高？台股翻黑震盪百點 分析師陳石輝：健康拉回
台股今（1）日開盤上漲47.68點，開在27,674.16點，開盤不到40分鐘，指數翻黑震盪逾百點，最低一度觸及27,478點。運達投顧分析師陳石輝開盤後受訪指出，加權指數上周大漲逾千點，本周將進入健康的震盪格局，預估今日收黑可能性高，建議投資人可在回檔時逢低承接AI相關族群，並且避免追高。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前
有機會超車0050？這類ETF崛起「投資人瘋買」 阮慕驊曝2因子是勝敗關鍵
近年台股ETF市場快速膨脹，而去（2024）年最受矚目的莫過於主動式台股ETF，財經專家阮慕驊分析，主動式ETF可以保留比被動式ETF更多的現金部位，被認為有較大的股市多空行情的因應空間，吸引大量投資人出手。至於有沒有機會、如何打敗被動式ETF？阮慕驊指出，「主動式ETF的選股」、「投資組合是否掌握了市場主流族群」將會是勝敗關鍵。阮慕驊透過臉書發文分析，主動......風傳媒 ・ 1 天前
AI升級引爆矽光子熱潮！這檔週噴44%「創歷史新天價」 外資、投信、自營商爭相囤貨
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導隨著AI伺服器的模型參數規模持續放大，帶動資料中心（DataCenter）互連頻寬需求，市場已開始量產1.6T光傳輸產品，預期最快...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
航海王景氣急煞車！全球船公司「獲利腰斬53%」 專家：明後年運價都難翻身
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導全球貨櫃海運景氣依舊疲弱。國際分析機構Alphaliner最新報告指出，今年前三季全球前十大貨櫃船公司（不含未上市的MSC）獲利...FTNN新聞網 ・ 8 小時前