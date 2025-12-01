勞動基金10月績效爆棚11月會賺多少？ 勞金局這樣說

勞動基金運用局副局長陳麗茹，分析10月績效表現亮眼的原因。(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動基金10月份單月獲利首度突破3000億元，單月大賺3006億元、創下史上最高紀錄，但11月台股較以往震盪更為劇烈，不少最高、最低的紀錄都出現在11月，最後台股11月也以下跌2.16%收盤，11月績效如何？勞動基金運用局依據目前各項指標數據，預估勞動基金11月單月績效將是「持平」、僅有小賺或小賠的表現。

由於台股今年在台積電等龍頭指標股支撐下不斷創新高，運用局統計，截至10月，今年勞動基金累計8595億元的帳面收益，國內收益占比超過60%、已超越海外市場；但去年整體獲利僅48%來自國內、52%為國外。至於今年全年的表現是否會超越去年？劉麗茹表示，最後的投資結果，還是要回歸整體市場的報酬，仍以追求長期穩健投資為目標。

今年以來截至114年10月底，整體勞動基金帳面收益已達8595億元，收益率達12.46％；僅就10月單月，就大賺3006億元，不但超越今年8月單月大賺2778億元的紀錄，更首度單月突破3000億元，續破單月歷史新高。

勞動基金運用局副局長陳麗茹今日分析，10月之所以能有如此表現，得利於金融市場延續AI熱潮，科技股、AI概念股持續強勢，加上台幣小貶2.8角，有數十億元的匯兌獲利回沖，以及資產分散佈局，因此有此亮眼表現。

不過，11月單月台股歷經上沖下洗，出現許多歷史上的最高最低紀錄，相關指標在股市部分也出現單月下跌，劉麗茹預期，基於勞動基金分散持有股、債、另類資產，且國內國外均有佈局，預期11月基金表現將以「持平」機率較高，最後的績效依據整體部位評估，恐是單月小賺或小賠。

劉麗茹分析，影響績效表現的因素，除了股市外，匯率也是重要因素之一。她表示，今年以來台幣仍屬走升狀態，10月因單月台幣走貶，勞動基金獲得數十億評價回沖，但長期而言，若遭遇台幣大幅升值，勞動基金即會加碼美元，以供後續國外部位布局所需，藉此降低匯率因素對勞動基金績效的影響。

