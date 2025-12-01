勞動基金10月賺爆了！新制勞退分紅4.3萬元

在金融市場強勢反彈帶動下，10月勞動基金大賺錢。勞動基金運用局今(12/1)日公布，10月單月收益達3,006億元，創歷史新高，使整體基金截至10月底的收益數累計至8,595億元，收益率12.46%，規模擴大至7兆5,646億元。以新制勞退基金累計獲利5,589.1億元估算，1,292萬名勞工平均帳面分紅約增加4.3萬元。

統計顯示，今(2025)年以來勞動基金單月表現屢創新猷，8月單月賺進2,778億元、9月2,167億元皆名列歷史前段班，而10月受惠於科技股領漲、市場資金回流推升，更刷新歷來最高紀錄。

廣告 廣告

各主要基金同步走強，新制勞退基金收益率為11.82%，舊制勞退基金獲利1,696.6億元、收益率18.55%位居各基金之冠；勞保基金收益率12.56%；積欠工資墊償基金收益率10.69%；國民年金保險基金與農民退休基金收益率分別為12.43%、14.96%。

基金表現亮眼與國內外行情回溫密切相關，10月初全球市場一度受美國政府停擺疑慮、中國加強稀土出口管制等因素影響而震盪；隨後美中相繼釋出和緩訊號，加上美國在10月底如預期降息，市場信心顯著改善，AI與科技族群持續推動主要指數上行。國內部分，今年第3季經濟成長率年升7.64%，出口動能繼續支撐景氣，使台股呈現穩步上升格局。

展望後市，勞動基金運用局指出，美國聯準會於10月調降利率1碼至3.75%至4%區間，決策聲明亦暗示就業與通膨仍存不確定性；國內則因今年基期較高，明(2026)年經濟動能可能放緩，市場波動恐將持續。基金運用將延續穩健策略，聚焦長期投資回報。

勞保局強調，每位勞工的實際收益分配，是依據個人退休金提繳金額與累積時間計算，因此帳面平均數不代表個人最終可領金額。勞動基金運用局將於明年2月底前通知勞工前1年度損益，並於3月底前完成收益分配，勞工達到60歲即可申請請領退休金。

原文出處

延伸閱讀